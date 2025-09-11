球界OBも思わず涙した日本ハム28歳外野手の頑張り、背水のシーズンに見せた“一発回答”「新庄監督にトレードとか考えているかと聞いたら…」

試合後のヒーローインタビューでは両リーグトップの14勝目をマークした伊藤大海、自身初のマルチホームランの山縣とともに呼ばれ、「ずっとこの日を待っていたので、すごく嬉しいです」「僕個人的には約3年間、ファイターズに貢献できていなかったので、やっと、やっと貢献できたなと思っています」と万感の思いを口にする場面も。昨季はキャリアワーストとなる6試合の出場にとどまり、打率.211、本塁打、打点はともに0という結果に終わっていた。

熾烈な外野手争いの中でなかなか出場機会に恵まれなかったが、ファームで打率.414と結果を残し、約4か月ぶりとなった1軍昇格の場で値千金の一発を放った。

2020年6位入団。北海道出身、社会人・JFE東日本を経てプロ5年目シーズンを迎えた今川は自身でも今季を背水のシーズンと位置づけて臨んでいたが、開幕1軍も2度の登録抹消と苦しんだ。

今川は3−3の5回にもモイネロの147キロ直球を完ぺきに捉えて今季初アーチを放つなど、1本塁打を含む、4打数3安打3打点と大暴れ。遊撃で先発したルーキーの山縣秀の2打席連続弾とともに、難敵モイネロ攻略に大きな力を発揮した。

【首位攻防戦】『今川！素晴らしい！』日本ハム今川優馬の大活躍に高木と森藤が涙…二軍で4割超えに『腐らずに良くやった』日本ハム優勝のラストピースになるか ︎今川選手の打席を振り返る ︎

球界屈指の左腕リバン・モイネロ攻略の口火を切ったのは9日に登録され、すぐに「2番・中堅」で先発した今川優馬だった。3点を追う2回無死二塁の場面、モイネロの144キロカットボールを迷いなく振り切り左翼線へ適時二塁打をマーク。

日本ハムは9月9日のソフトバンク戦（エスコンF）に7−4と勝利。難敵モイネロに対し、新庄剛志監督が抜擢した2人が3発と盛り立て、大きな勝利をもぎ取った。

今川の活躍をめぐっては球界内からもたたえる声が出ている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は9月10日に自身のYouTubeチャンネルに「【首位攻防戦】『今川、素晴らしい!』日本ハム今川優馬の大活躍に高木と森藤が涙…二軍で4割超えに『腐らずに良くやった』日本ハム優勝のラストピースになるか!?今川選手の打席を振り返る!!」と題した動画を更新。今川の活躍について語っている。



高木氏は以前から今川の素質を認め、応援してきたとあって、5月以来の1軍昇格で即結果を出したこともあり、動画の冒頭から涙が止まらず。

打席の内容ではモイネロから打ったホームランも素晴らしかったが、6回二死一塁でモイネロからスイッチした尾形崇斗を捉えた適時打を評価した。



「センター前に打った打球が素晴らしかった バットを短く持って」「下で鍛えられたな 優勝へのピースになれる」と絶賛。

特にお立ち台で今川が語った「3年間、ファイターズに貢献できてない」という言葉に泣かされたという。2022年には10本塁打をマークしたが、その後2シーズンにわたって、本塁打は0。長打力を持ち味とする中、悩みは深くなっていた。

日本ハムでは昨年も水谷瞬が台頭、外野手の層の厚さは知られている。



今川は今年、オフの時期に高木氏のYouTubeに出演。今季に賭ける思いを聞いていただけに「腐ってないな 頑張ってるな というのが見えてたから」と今川のSNSもときにチェックしながら、陰ながら応援していたという。

また動画内ではかつて新庄監督と交わした会話を明かす場面も。

指揮官に1度「今川このまま埋もれるのはかわいそうだから、トレードとか考えているかと聞いたら」、次のように応えたという。

「あの子はファンの心を動かせる そういう子はなかなか出せない」と返したという。このエピソードを語りながら、高木氏は再び号泣。強烈に覚えているとした。

今川も本塁打を含む3打点と大暴れした試合後に自身のインスタグラムを更新。試合の画像とともに「ただいまです!!!!!!」「まだまだこっから!」「残り17試合、優勝しましょう」と暴れまくる決意を示した。

高木氏も今川に関して「優勝へのピースに間違いなく、なる」と背中を押した。残り17試合で首位ソフトバンクとは3差、敵地で直接対決の2試合を残す。逆転優勝に向け、新庄ハムも一歩も引くつもりはない。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]