▼アイサンサン（佐々木師）理想通りの追い切り。以前に比べて落ち着いているのがいい。使って良くなっている。1F延長も苦にしないと思う。

▼ヴーレヴー（浜中）休養を挟んで落ち着きが出てきた。少し（体が）大きくなって、動きもスムーズだった。うまく折り合って好位から運ぶ形が理想。

▼コンドゥイア（鷲頭）放牧に出してひと回り大きくなって帰ってきた。ここに照準を合わせて、動きもいいですよ。ストライドが大きいので阪神も問題ないと思います。

▼セナスタイル（安田景助手）3F標識から伸ばす感じでいい動き。ワンターンも合うと思います。

▼タイセイプランセス（池上師）石橋騎手で先週しっかりやったので、今日は単走でさらっと。順調。

▼ダンツエラン（本田師）全体時計は速くなったけど、先週に続いていい動きだった。折り合いは大丈夫なのでリズム良く運べれば。

▼チェルビアット（高野師）馬は元気で動きも良かった。夏を越して、気になるのは汗をかききれていない点。そこを考えて乗る時間を短くして、サッと冷やすなど対応しています。

▼テレサ（杉山晴師）サラッと予定通りの調整。行く馬が行けば、控えてもいい。小柄なので良馬場で。

▼フェアリーライク（笹田師）しまい重点の指示で順調に仕上がっている。体重が増えているのもいい傾向。休み明けの前走で能力の高さを見せてくれた。

▼マトラコーニッシュ（池添）動きが良くてしまいもいい反応だった。具合は良さそう。小柄なので奇麗な馬場の方が良さそう。

▼ミッキージュエリー（松永助手）バランスのいい走りで動きは良くなっている。直線に坂のあるコースは初めてになるけど、こなせると思います。

▼ランフォーヴァウ（福永師）いい状態で使えると思う。ワンターン千八は合いそう。強いメンバー相手にどれぐらい脚を使えるか。