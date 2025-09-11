なにわ男子・道枝駿佑（２３）が、映画「君が最後に遺した歌」（来年３月２０日公開）で初の単独映画主演を務めることが１０日、分かった。

原作は一条岬氏の同名小説で、道枝、一条氏、監督の三木孝浩氏、音楽の亀田誠治氏と映画「今夜、世界からこの恋が消えても」（２０２２年）のチームが再集結。詩作がひそかな趣味の主人公と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロインによる愛と感動の物語を描く。

道枝は「『セカコイ』チームと再び作品を作ることができるのは、率直にうれしかったし、すごく光栄」とした上で「僕自身にとって新しい挑戦がたくさん詰まった作品。音楽のように、詩のように、この美しい物語を、熱意をもって紡いでいくことができたら」と熱い思いを口にした。

ヒロインを演じるのは道枝と初共演となる生見愛瑠（２３）。約１年にわたるボイストレーニングとギターレッスンに励んで臨む作品に「新しいことに挑戦するとワクワクするタイプ。とても気合が入っていますし、本作を大切に思っている熱意や思いがみなさんに伝われば」と意気込んだ。