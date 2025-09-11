８月２９日に長女の女優・趣里が結婚と第１子妊娠を発表した元「キャンディーズ」の歌手・伊藤蘭が最新ショットを披露した。

６月３０日に手首を骨折したことを報告し、７月に開催予定だったライブ３公演を中止することを発表していた伊藤は、１１日までに更新した自身のインスタグラムに「そろそろライヴが近づいてきてます 久しぶりにスタジオに入りましたが 歌っては休んだり、休んでは…また休んだり 頑張ります」と記し、高いヒールの靴を履いて、スタジオでリハーサルを行っている写真を投稿。

１０月に開催するライブの日程を記し、ハッシュタグをつけて「今日の自主練は明日の幸せ ミニスカじゃなくてロンＴです」とつづった。

この投稿には、「無理せずに頑張って下さいね」「ゆっくりゆっくり仕上げていって下さいね」「お会いできること心待ちにしています」「怪我の方は回復しているみたいで良かったです」「リハーサルでもカッコいい」「ロンＴが、愛おしいほど、可愛いです」んどのコメントが寄せられた。

伊藤はドラマで共演した俳優・水谷豊と１９８９年１月に結婚し、９０年に趣里が誕生。趣里は８月に７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝と結婚し、第１子を妊娠していることを発表した。