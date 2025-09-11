４日に肺炎のため８２歳で死去した歌手、俳優の橋幸夫（はし・ゆきお＝本名・橋幸男）さんの葬儀・告別式が１０日、東京・小石川の傳通院で営まれ、歌手の三善英史（７１）ら約６００人が参列。橋さんとの別れを惜しんだ。出棺前には歌手の三田明（７８）が弔辞を述べ、「悲しくて涙雨になりましたね」などと語りかけた。大ヒット曲「いつでも夢を」をデュエットした俳優の吉永小百合（８０）は弔電を寄せた。

空が泣いているようだった。関係者が寄せ書きした棺が霊きゅう車に乗せられ、出棺を待つ本堂前には大粒の雨が強く降り注いだ。橋さんと同じ作曲家・吉田正さんの門下生だった三田は「本当に悲しくて、涙雨になりましたね。すごいな、やっぱり先輩は。すごい力を持ってるね。こうやって清めていただいてるんだと思います」と語りかけた。

大きな背中を追いかけ、ともに歌謡界を盛り上げてきた。「憧れの大好きな橋先輩の背中を見て、一緒に仕事をさせていただいたこと、お話ができたこと、本当に幸せでした。いつも弟のようにかわいがってくださって、本当に夢のようでした」と思い出は尽きない。

８月１９日には病室を見舞い、眠っている橋さんに大きな声で「先輩、三田明です。お見舞いに来させていただきました、三田明ですよ！」と呼びかけた。その声に反応し、目を見開き、小さくうなずきながらわずかに唇を動かした姿を「言葉もなく感動の一言でした」と振り返った。

「いつでも夢を」でデュエットした吉永は弔電で「初めてデュエットさせていただいた時はお互い１０代でした。忙しくてなかなかご一緒に歌うことができませんでしたが、舞台では明るく優しく私をリードしてくださいました。今も深く感謝しております」と伝えた。

出棺前に二代目橋幸夫・ｙＨ２の３人が「いつでも夢を」を歌唱すると、参列者たちも自然と合唱した。涙を流す人や手拍子する人もいて「橋さんお疲れさま」、「ありがとう」の声があちらこちらから響いた。生涯現役を貫いた大歌手との最後のお別れは、歌声と感謝の心があふれていた。