カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、カナダ・ケロウナ）の代表決定戦は、１１日に北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子はＳＣ軽井沢ク、フォルティウス、ロコ・ソラーレの三つどもえで争い、男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クの一騎打ち。１０日は会場で公式練習とスキップの会見が行われ、それぞれが意気込みを語った。

言動から自信がにじみ出た。公式練習で１時間半、みっちり氷の状態を確認したロコ・ソラーレの藤沢は大一番に向けて「アイスも選手も絶好調です」とはつらつに宣言。「私たちには負けられない理由と、勝つための理由がある。（内容は）秘密。大会が終わったらお伝えします」と含みを持たせつつ、大会にかける覚悟をにじませた。

４位以下で五輪への道が消滅していた２月の日本選手権は、意地の３位。夏は今大会に照準を合わせるべく、同会場で合宿し、本番と同じ試合スケジュールで実戦練習をしてきた。今季は初戦のみどりチャレンジカップの全勝優勝を含めて全３戦のうち２大会を制しており、試合の勝率は９４％と絶好調。３大会連続の代表入りへ視界は良好だ。

１１日はフォルティス、ＳＣ軽井沢と２連戦する。決勝進出時には対戦成績が持ち越されるため、初日から気の抜けない戦いが続く。「小さい頃から五輪の夢を語っている私が、今目指すべきことは世界一になること」と藤沢。最終目標のミラノ・コルティナ五輪の頂点へ、まずは国内の代表決定戦を勝ち抜く。