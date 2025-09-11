▼アスクカムオンモア（藤原和助手）中1週でも順調で状態はいい。ただ、気性面で難しいところがあるし、ハンデも見込まれた。

▼イングランドアイズ（安田景助手）誘導する形でしたが、いい感じでした。どっしりしてきて大人になっています。

▼ヴェルテンベルク（宮本師）動きは良かった。相手は強くなるけど、やれると思っている。

▼エアファンディタ（池添師）去勢して別馬のように馬っ気がなくなった。8歳なので強気なことは言えないが、集中して走れれば。

▼オニャンコポン（菅原明）大きく変わりなく平行線ですが、まずまずです。

▼オールナット（高野師）調整は順調で満足いく状態。オープンに上がってからレースで動き切れていないのが悩ましい。

▼カネフラ（高橋康師）先週しっかりやっているのでサッと流した程度。まだ本格化していないけど、背中や腰に筋肉はついてきた。

▼グランヴィノス（友道師）使った上積みはあると思う。前走のようにスッと位置を取って競馬ができれば、内回りも心配ない。

▼ショウナンマグマ（尾関師）先週までにしっかりやれている。去勢効果がどこまで出るか分からないが比較的、落ち着きはある。

▼タガノデュード（宮師）具合はいい。ハンデ54キロはいいし、コースも問題ない。格上挑戦で胸を借りる立場だが頑張ってもらいたい。

▼ドクタードリトル（今野師）爪の不安で長引いたが、久々の割に仕上がりはいい。馬体に幅が出てきて成長している。

▼ホウオウプロサンゲ（玉井助手）しまい重点でビシッと。いい動きだった。自分との戦いという面がある馬。力さえ出せれば。

▼マイネルクリソーラ（手塚久師）ここ2週で態勢は整った。阪神の2000メートルはやってみないと分からないが、中距離で実績はある。メンバーとしては太刀打ちできると思う。