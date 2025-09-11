陸上の世界選手権東京大会は１３日から２１日までの９日間、国立競技場をメイン会場に開催される。出場選手紹介２回目は、男子４００メートルと１６００メートルリレー代表の佐藤風雅（２９）＝ミズノ＝をピックアップする。日本選手権４００メートルでの失格が８月下旬に取り消され優勝となり、舞い込んできた３大会連続の代表権をつかんだ。パリ五輪の悔しさをバネに、国立競技場で“地鳴り”を響かせる。

舞い込んできた代表権を無駄にしない。３大会連続の代表入りを果たした佐藤は「日本選手権以降、さまざまな経緯があっていろんな思いをしたが、国立で頑張りたい」と拳を握った。

紆余（うよ）曲折の末につかんだ世界切符だ。７月の日本選手権は１番手でゴールテープを切ったが、レーン侵害で失格。代表権を争う一戦に「やりたかったレースができていただけに悔しい」と唇をかみ、他のレースで参加標準記録の突破を狙うしかなかった。

しかし、８月２５日に状況は一変。日本陸連が失格を取り消し、佐藤は優勝となり世界選手権の代表権を得た。日本選手権の結果を「素直に受け止めた。メンタルはそこまで落ちていなかった」と振り返るが、結果の変更には「複雑な思いをする選手も出たと思う」と神妙な面持ち。それだけに「気が引き締まった」と覚悟をにじませた。

走りに関しては「いかにリラックスした状態でスピードを出すかが永遠のテーマ」だという。昨夏のパリ五輪は予選で組６着。「後半で失速した」という反省が残った。それからは「４００メートルそのものを一定のリズムで走れる感覚」をつくり、持ち味である前半の力強い走りを組み合わせる練習に励んだ。先月の富士北麓ワールドトライアルでは４５秒１６をマークするなど順調で、「４００メートルをうまく走ることができている」と視界良好だ。

「競技者として本当に尊敬できる」という所属先の先輩、やり投げのディーン元気、２００メートルの飯塚翔太の背中を追ってきた。「いろいろ相談に乗ってもらっている」と助言をもらうこともあるという。「２人は『３０代から陸上競技は始まる』と言っていた。２人に見えている景色をやっと来年見られる」。来年３０歳を迎える佐藤も納得のいく結果を出し、同じ境地を目指す。

目標は決勝進出。国立競技場で“地鳴り”を起こす走りを見せる。「（海外で）いい結果を出した時、地鳴りのような熱量を感じた。自分の国で自分の結果で、それができたらどれだけ気持ちいいか」。予選での自己ベストは最低限。準決勝は「日本記録ちょうどでも通らない」と、佐藤拳太郎（富士通）が持つ４４秒７７の更新が壁だ。運も味方につけた２９歳が、東京の舞台で風を切る。

◆佐藤風雅（さとう・ふうが）１９９６年６月１日、茨城県出身。中央高から作新学院大に進学し、ミズノ所属。２２年に日本選手権制覇。パリ五輪は男子４００メートル、男子１６００メートルリレー代表として出場。自己ベストは２３年世界選手権の４４秒８８。