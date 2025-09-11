志田未来・結木滉星ら、桜田ひより＆佐野勇斗の“追跡者”に「ESCAPE」レギュラーキャスト一挙公開
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める10月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜22時〜）より、レギュラーキャストが一挙公開された。
今作は完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなっている。
この度、2人を追う“追跡者”の面々として、志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の追加レギュラーキャストの出演が決定。逃避行を始めた2人にどのように絡んでいくのか？果たして敵なのか？味方なのか？幅広いフィールドで活躍する“演技派”たちの芝居も見どころだ。
志田は、子役時代から抜群の演技力が評価され、「14才の母〜愛するために生まれてきた〜」（2006年10〜12月／日本テレビ系）で連続ドラマ初主演を果たし、圧巻の演技を見せた。その後も「監察医 朝顔」シリーズ（2019、2020年ほか／フジテレビ系）、「なんで私が神説教」（2025年4〜6月／日本テレビ系）など、第一線で輝き続ける俳優。志田が演じるのは、まだ現時点では役柄の明かせない（？？？）な役。今回公開されたキャラクタービジュアルの中の彼女の視線は、果たして何を見つめているのか、まさに「敵か味方かわからない」、謎に包まれた役どころである。
富田は、中学生時代に映画「アイコ十六歳」で鮮烈なデビュー以後、常に視聴者を魅了し続け、存在感を発揮し続けてきた。現在「ちはやふる−めぐり−」（2025年7月〜9月／日本テレビ系）に出演中で、日本テレビ系水曜ドラマに2クール連続の出演となる。富田が演じるのは、八神製薬創始者・恭一の娘の霧生京（きりゅうみやこ）。桜田演じる八神結以からすると叔母の関係にあたる。ただ、結以とその父親の慶志とは血のつながりはない“義理の叔母”のような複雑な関係。自身が子供を授からなかったことから、結以に強い関心を持っているが、それはただの女性同士だから？それとも何か魂胆があってのことなのか。
山口は時代劇や舞台を中心に活躍し、俳優生活25年目の節目となった2024年、ヒット映画「侍タイムスリッパー」（2024年8月公開）で主演を務め、第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞をはじめ、数々の映画賞を受賞した話題の俳優。山口の日本テレビ系GP帯連続ドラマ出演は「獣になれない私たち」（2018年10〜12月）以来となる。山口が演じるのは、週刊誌記者・白木広太（しらきひろた）で、誘拐事件が起きる前から八神製薬を追っていた。以前は大手新聞社に勤めており、生前の八神恭一に取材をしたことがある。そこで起きたある出来事が、彼の人生を大きく変えた。
松尾は、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活躍するバイプレイヤー。自身のエッセイ「拾われた男」のドラマ化（2022年／NHK総合ほか）が話題となった。直近では「こんばんは、朝山家です。」（2025年7月〜9月／テレビ朝日系）と「能面検事」（2025年7月〜8月／テレビ東京系）に出演するなどまさに映像作品に欠かせない俳優の1人。松尾が演じるのは、警視庁少年捜査課の刑事・小宮山拓（こみやまたく）。どうやら誘拐犯の林田大介との間には、過去に何かしらの因縁がある様子。上司の指示に従わず、何を考えているかわからない人物だ。
結木は、「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」（2018〜2019年／テレビ朝日系）でドラマ初主演を果たし、その後も舞台、ドラマなど活動の幅を広げている実力派俳優。日本テレビ系連続ドラマへの出演は『ゼイチョー 〜「払えない」にはワケがある〜』（2023年10〜12月）以来となる。結木が演じるのは、誘拐犯グループの一人、山口健二（やまぐちけんじ）。八神製薬に恨みを持っていて今回の犯行に加わる。暴力的で後先を考えない性格。ろくに働かず、交際相手のヒモとして暮らしている。当初は大介の仲間だったはずだが…はたして敵なのか、味方なのか。（modelpress編集部）
今回、桜田さんとご一緒させていただけるということで、ぜひ（？？？）という役をやらせていただきたい！と思いました。まだ何も明かせない謎に包まれた役ではありますが、私が今まで演じたことのない役柄になっているので、今後を楽しみにしていただけると嬉しいです！そして、結以と大介とどう物語に関わっていくのか、ドキドキしながら待っていてください！！
先の展開は僕にも分かりません。“誘拐のはずだった”とあるので、誘拐どころではない更に大きな事件がおこるのではないでしょうか。僕の演じる小宮山は逃亡する二人を追う刑事です。最終的に二人に追いつけるのかどうかは分かりませんが、これから三カ月間、全力で二人を追いかけたいと思います。そして絶対に捕まえてみせます！
この度日本テレビ水曜ドラマESCAPEに、記者の白木広太役で参加させて頂く事になりました。ドラマは若い二人の逃亡劇、そんな二人は何に追われ、何から逃げるのか！そして二人の行き着く先は！スピード感溢れるこのドラマに振り落とされないように、衣装合わせで満場一致で決まった赤い革ジャンをトレードマークに頑張りたいと思います！
「ESCAPE」は手がかりが少なく、ドキドキしています！私が分かっているのは、桜田ひよりさん演じるハチの義理の叔母であること。義理の叔母って、何だか怪しい響きですが…逃げるハチとリンダにとって敵か味方か、ただの傍観者なのか…分かりません。思いきって、没入しようと思います！
今回演じさせてもらう山口という役は私欲のために人を利用し、うまくいかない事は人のせいにするという人物です。山口という役を演じる上で、人間の負の部分と深く向き合う必要があると思っています。個人的にこういった役柄を演じさせていただく機会が少なかったので、クランクアップまで山口という人間と向き合い続け、作品全体のアクセントとなれるように全力で突き進んでいきます。新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」是非ご覧ください。
◆桜田ひより＆佐野勇斗W主演「ESCAPE それは誘拐のはずだった」
今作は完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなっている。
◆志田未来・富田靖子ら、レギュラーキャスト一挙公開
志田は、子役時代から抜群の演技力が評価され、「14才の母〜愛するために生まれてきた〜」（2006年10〜12月／日本テレビ系）で連続ドラマ初主演を果たし、圧巻の演技を見せた。その後も「監察医 朝顔」シリーズ（2019、2020年ほか／フジテレビ系）、「なんで私が神説教」（2025年4〜6月／日本テレビ系）など、第一線で輝き続ける俳優。志田が演じるのは、まだ現時点では役柄の明かせない（？？？）な役。今回公開されたキャラクタービジュアルの中の彼女の視線は、果たして何を見つめているのか、まさに「敵か味方かわからない」、謎に包まれた役どころである。
富田は、中学生時代に映画「アイコ十六歳」で鮮烈なデビュー以後、常に視聴者を魅了し続け、存在感を発揮し続けてきた。現在「ちはやふる−めぐり−」（2025年7月〜9月／日本テレビ系）に出演中で、日本テレビ系水曜ドラマに2クール連続の出演となる。富田が演じるのは、八神製薬創始者・恭一の娘の霧生京（きりゅうみやこ）。桜田演じる八神結以からすると叔母の関係にあたる。ただ、結以とその父親の慶志とは血のつながりはない“義理の叔母”のような複雑な関係。自身が子供を授からなかったことから、結以に強い関心を持っているが、それはただの女性同士だから？それとも何か魂胆があってのことなのか。
山口は時代劇や舞台を中心に活躍し、俳優生活25年目の節目となった2024年、ヒット映画「侍タイムスリッパー」（2024年8月公開）で主演を務め、第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞をはじめ、数々の映画賞を受賞した話題の俳優。山口の日本テレビ系GP帯連続ドラマ出演は「獣になれない私たち」（2018年10〜12月）以来となる。山口が演じるのは、週刊誌記者・白木広太（しらきひろた）で、誘拐事件が起きる前から八神製薬を追っていた。以前は大手新聞社に勤めており、生前の八神恭一に取材をしたことがある。そこで起きたある出来事が、彼の人生を大きく変えた。
松尾は、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活躍するバイプレイヤー。自身のエッセイ「拾われた男」のドラマ化（2022年／NHK総合ほか）が話題となった。直近では「こんばんは、朝山家です。」（2025年7月〜9月／テレビ朝日系）と「能面検事」（2025年7月〜8月／テレビ東京系）に出演するなどまさに映像作品に欠かせない俳優の1人。松尾が演じるのは、警視庁少年捜査課の刑事・小宮山拓（こみやまたく）。どうやら誘拐犯の林田大介との間には、過去に何かしらの因縁がある様子。上司の指示に従わず、何を考えているかわからない人物だ。
結木は、「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」（2018〜2019年／テレビ朝日系）でドラマ初主演を果たし、その後も舞台、ドラマなど活動の幅を広げている実力派俳優。日本テレビ系連続ドラマへの出演は『ゼイチョー 〜「払えない」にはワケがある〜』（2023年10〜12月）以来となる。結木が演じるのは、誘拐犯グループの一人、山口健二（やまぐちけんじ）。八神製薬に恨みを持っていて今回の犯行に加わる。暴力的で後先を考えない性格。ろくに働かず、交際相手のヒモとして暮らしている。当初は大介の仲間だったはずだが…はたして敵なのか、味方なのか。（modelpress編集部）
◆志田未来（？？？？役）コメント
今回、桜田さんとご一緒させていただけるということで、ぜひ（？？？）という役をやらせていただきたい！と思いました。まだ何も明かせない謎に包まれた役ではありますが、私が今まで演じたことのない役柄になっているので、今後を楽しみにしていただけると嬉しいです！そして、結以と大介とどう物語に関わっていくのか、ドキドキしながら待っていてください！！
◆松尾諭（小宮山拓役）コメント
先の展開は僕にも分かりません。“誘拐のはずだった”とあるので、誘拐どころではない更に大きな事件がおこるのではないでしょうか。僕の演じる小宮山は逃亡する二人を追う刑事です。最終的に二人に追いつけるのかどうかは分かりませんが、これから三カ月間、全力で二人を追いかけたいと思います。そして絶対に捕まえてみせます！
◆山口馬木也（白木広太役）コメント
この度日本テレビ水曜ドラマESCAPEに、記者の白木広太役で参加させて頂く事になりました。ドラマは若い二人の逃亡劇、そんな二人は何に追われ、何から逃げるのか！そして二人の行き着く先は！スピード感溢れるこのドラマに振り落とされないように、衣装合わせで満場一致で決まった赤い革ジャンをトレードマークに頑張りたいと思います！
◆富田靖子（霧生京役）コメント
「ESCAPE」は手がかりが少なく、ドキドキしています！私が分かっているのは、桜田ひよりさん演じるハチの義理の叔母であること。義理の叔母って、何だか怪しい響きですが…逃げるハチとリンダにとって敵か味方か、ただの傍観者なのか…分かりません。思いきって、没入しようと思います！
◆結木滉星（山口健二役）コメント
今回演じさせてもらう山口という役は私欲のために人を利用し、うまくいかない事は人のせいにするという人物です。山口という役を演じる上で、人間の負の部分と深く向き合う必要があると思っています。個人的にこういった役柄を演じさせていただく機会が少なかったので、クランクアップまで山口という人間と向き合い続け、作品全体のアクセントとなれるように全力で突き進んでいきます。新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」是非ご覧ください。
