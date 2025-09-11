10月8日より日本テレビ系で放送がスタートする、桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の追加キャストとして、志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の出演が発表された。

本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペンスドラマ。

大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田ひより）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野勇斗）は呆然と立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”、2人の奇妙な逃避行が始まる。張り巡らされる包囲網、そして瞬時に入れ替わる敵と味方。彼女はなぜ逃げることを選んだのか。はたして何から逃げようとしているのか。実は彼女には、ある隠された”秘密”があった。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、誘拐事件をキッカケに、2人の数奇な運命が動き出す。現実を変えようとあらがう未完成な2人がたどり着く結末とは。

志田の役柄は現時点では明かされていない。公開されたキャラクタービジュアルの中の彼女の視線は、果たして何を見つめているのか。謎に包まれた役どころだ。

そのほか、八神製薬創始者・恭一の娘の霧生京を富田、週刊誌記者で、誘拐事件が起きる前から八神製薬を追っていた白木広太を山口、警視庁少年捜査課の刑事・小宮山拓を松尾、誘拐犯グループの1人、山口健二を結木がそれぞれ演じる。

コメント志田未来（？？？？役）今回、桜田さんとご一緒させていただけるということで、ぜひ（？？？）という役をやらせていただきたい！ と思いました。まだ何も明かせない謎に包まれた役ではありますが、私が今まで演じたことのない役柄になっているので、今後を楽しみにしていただけると嬉しいです！そして、結以と大介とどう物語に関わっていくのか、ドキドキしながら待っていてください!!

松尾諭（小宮山拓役）先の展開は僕にも分かりません。“誘拐のはずだった”とあるので、誘拐どころではない更に大きな事件がおこるのではないでしょうか。僕の演じる小宮山は逃亡する2人を追う刑事です。最終的に2人に追いつけるのかどうかは分かりませんが、これから3カ月間、全力で2人を追いかけたいと思います。そして絶対に捕まえてみせます！

山口馬木也（白木広太役）この度日本テレビ水曜ドラマ『ESCAPE』に、記者の白木広太役で参加させていただくことになりました。ドラマは若い2人の逃亡劇、そんな2人は何に追われ、何から逃げるのか！ そして2人の行き着く先は！ スピード感溢れるこのドラマに振り落とされないように、衣装合わせで満場一致で決まった赤い革ジャンをトレードマークに頑張りたいと思います！

富田靖子（霧生京役）『ESCAPE』は手がかりが少なく、ドキドキしています！私が分かっているのは、桜田ひよりさん演じるハチの義理の叔母であること。義理の叔母って、何だか怪しい響きですが……。逃げるハチとリンダにとって敵か味方か、ただの傍観者なのか……分かりません。思いきって、没入しようと思います！

結木滉星（山口健二役）今回演じさせてもらう山口という役は私欲のために人を利用し、うまくいかないことは人のせいにするという人物です。山口という役を演じる上で、人間の負の部分と深く向き合う必要があると思っています。個人的にこういった役柄を演じさせていただく機会が少なかったので、クランクアップまで山口という人間と向き合い続け、作品全体のアクセントとなれるように全力で突き進んでいきます。新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』ぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）