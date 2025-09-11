「日本はアジア最高のチームだ」「ボールさばきが本当に上手い」日米戦で無双したアメリカ代表DFが語った森保ジャパンの印象。“最も感銘を受けた選手”は「もちろん…」【現地発】
現地９月９日、日本代表は、来年のワールドカップ開催国であるアメリカと敵地コロンバスで対戦。スコアレスドローに終わった６日のメキシコ戦からスタメン11人を入れ替えたなか、アメリカに主導権を握られ、０−２で完敗を喫した。
それでも、アメリカ代表の選手は、日本代表を高く評価していた。
試合後、鎌田大地の同僚であるクリスタル・パレスのDFクリス・リチャーズに話を訊くと、こう試合を振り返った。
「タフな試合だったよ。激しい試合だった。相手は強豪の日本だからね。僕の親友のダイチがプレーしているから、彼と対戦できて嬉しかったよ。とにかく本当にタフな試合だった」
森保ジャパンについては、「とても規律正しく、ボールさばきが本当に上手かった。本当に良いチームだった。アジア最高のチームだと思う」と称賛。「今日の勝利を本当に誇りに思う」と続けた。
そして、「日本で最も感銘を受けた選手を一人挙げるとしたら、もちろんダイチ・カマダだよ」と話すと、ニコッと笑い、最後に「僕にとっては本当に良いチームだったよ」と言い残してその場を去っていった。
この日米戦では３バックの中央に入り、日本のロングボールをことごとく跳ね返すなど、無双したリチャーズ。もちろんリップサービスもあるだろうが、決して楽な相手ではなかったと強調していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
