「プレーオフが唯一の道に」同組ノルウェーの“11発爆勝”でイタリアの１位通過は厳しく…３大会連続のPO敗退危機に母国メディアは悲観【W杯欧州予選】
冷や汗をかきながらも白星をもぎ取り、安どのため息をついたのも束の間、イタリアは一夜明けて絶望的な状況に追い込まれた。３大会連続となるワールドカップ予選敗退への不安が高まる。
９月８日の2026年ワールドカップ欧州予選で、イタリアはイスラエルと中立地ハンガリーで対戦し、５−４で勝利した。２度にわたって先行されながら追いつき、逆転して、反対に２点のリードを奪ったものの、89分までに同点とされる。だが、アディショナルタイムに決勝点をあげて接戦を制した。
だが、翌９日の試合で、グループ首位のノルウェーでモルドバを相手に11−１と圧勝。これでイタリアは首位浮上がさらに望み薄となった。最終節の直接対決でノルウェーに勝利しても、現時点で17の得失点差をひっくり返すのは難しいからだ。
それだけに、イタリアは悲観的だ。『Gazzetta dello Sport』紙は、「（10月シリーズで）イスラエルがノルウェーを止めない限り、プレーオフが唯一の道に」と報道。また、『Sky Sport』は、『Football Meets Data』の分析で、ノルウェーが首位通過する確率は86％と試算されたと伝えている。イタリアはプレーオフに回る２位でフィニッシュする確率が83％とのことだ。
Sky Sportはすでに、プレーオフで対戦する可能性が現時点で１％以上あるチームとして、北アイルランド、北マケドニア、モルドバ、スウェーデン、ルーマニア、ウェールズ、サンマリノ、ドイツをあげている。
イタリアは2018年ロシア大会、2022年カタール大会と、いずれもプレーオフで屈し、予選敗退の憂き目にあってきた。このまま３大会連続となるプレーオフを戦うことになるのか。その場合、「二度あることは三度ある」となるのか。優勝回数ランキングで２位の大国は、再び苦しい局面にある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
