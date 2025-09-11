ユーミン×松田聖子、ラジオ対談が実現！「（呉田軽穂作品は）宝物です」（松田聖子）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月19日放送のニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』に松田聖子がゲスト出演する。

■直接会うのは2019年の『NHK紅白歌合戦』以来

番組パーソナリティの松任谷由実が松田聖子のデビュー45周年を記念した楽曲「Stardust」の日本語訳詞を手掛けたことから実現した今回の対談。

直接会うのは2019年の『NHK紅白歌合戦』以来だというふたりだが、「直接会わなくても勝手にシンパシーを持っている」という松任谷由実が「（45周年の）聖子さんに喜んでほしかった。何らかの形で、私がコーラスで参加するでもなんでもいいから、そばにいるよっていうことを伝えたかった」と話すと、松田聖子は「ありがとうございます」と感極まった様子。

松任谷由実は“呉田軽穂”名義で数多くの楽曲を松田聖子に提供してきたが、手元の資料を見ながら「全部のタイトルを見ると、そのときそのときの自分の様子、まわりの様子、聖子さんの様子が浮かんでくる」、松田聖子は「どの曲も、いただいたときに全部チャレンジングで。でも素晴らしい曲だから本当にありがたいです」と振り返った。

呉田軽穂作品は「私のキャリアを表すときに、本当に重要な作品」（松任谷由実）、「宝物です」（松田聖子）と話すふたりだが、松任谷由実が“アイドル”松田聖子に楽曲を提供することへの想いや「技をつぎこんで作った」という楽曲、松田聖子が「一番難しい」と感じた楽曲など、1対1でじっくり語り合う特別な時間となり、松田聖子は「私が知らなかった曲を作ってもらうときの裏話というか。全然知らないことばかりだったので教えていただいて感慨深かった」と語った。

松田聖子が出演する『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』は9月19日22時から放送。

■番組情報

ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』

09/19（金）22:00～24:00

パーソナリティ：松任谷由実

ゲスト ：松田聖子

メールアドレス：yuming@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#ユーミンANNG

■関連リンク

『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』番組公式X

https://x.com/yuming_anng

松任谷由実 OFFICIAL SITE

https://yuming.co.jp/

松田聖子 OFFICIAL SITE

https://www.seikomatsuda.co.jp/