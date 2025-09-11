【次走】ショウナンザナドゥはスワンS
セントウルS1着カンチェンジュンガ（牡5＝庄野）はスプリンターズS（28日、中山）を視野。「さすがに疲れが出ているので状態を見ながら」と師。
同5着ショウナンザナドゥ（牝3＝松下）、京成杯AH2着ドロップオブライト（牝6＝福永）、NHKマイルC13着アルテヴェローチェ（牡3＝須貝）はスワンS（10月13日、京都）。
天皇賞・春4着サンライズアース（牡4＝石坂）は京都大賞典（10月5日）。
武田尾特別1着インヴォーグ（牝3＝福永）は秋華賞（10月19日、京都）。
紫苑S4着キューティリップ（牝3＝戸田）も秋華賞に登録する。
積丹特別1着アルマデオロ（牡3＝清水久）は武豊とのコンビ継続で神戸新聞杯（21日、阪神）。
新潟記念5着ヴェローチェエラ（牡4＝須貝）は福島記念（11月22日）。
エニフS1着インユアパレス（牡4＝須貝）は神無月S（10月26日、東京）。
日高S1着リラボニート（牝4＝須貝）はアイルランドT（10月12日、東京）。
関東オークス4着クリノメイ（牝3＝須貝）はマリーンC（10月2日、船橋）。
パラダイスS13着ユティタム（牡5＝須貝）はグリーンチャンネルC（10月4日、東京）。
東海S5着サンライズフレイム（牡5＝石坂）は菱田とのコンビ継続でオーバルスプリント（23日、浦和）。
平安S8着マーブルロック（牡5＝西園正）は太秦S（10月12日、京都）。
関越S9着トゥデイイズザデイ（牡6＝池江）はポートアイランドS（28日、阪神）。
京成杯AH4着ダイシンヤマト（牡5＝戸田）はキャピタルS（11月29日、東京）か、まほろばS（11月2日、京都）。
同14着だったタイムトゥヘヴン（牡7＝戸田）はスワンSへ。
【2歳次走】
函館新馬勝ちマルガ（牝＝須貝）は武豊とのコンビ継続でアルテミスS（10月25日、東京）。
コスモス賞1着アスクエジンバラ（牡＝福永）は岩田康とのコンビでサウジアラビアRC（10月11日、東京）へ向かう。
阪神新馬勝ちキッコベッロ（牡＝友道）は萩S（10月26日、京都）を視野。