松田聖子（63）が、松任谷由実（71）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（19日放送、後10・00）にゲスト出演する。

松田のデビュー45周年記念曲「Stardust」の日本語訳詞を手がけたことから今回のゲスト出演が実現した。直接の対面は2019年のNHK紅白歌合戦以来というが、松任谷は「「直接会わなくても勝手にシンパシーを持っている」と心を通わせているという。記念作については「聖子さんに喜んでほしかった。何らかの形で、そばにいるよっていうことを伝えたかった」と明かし、松田は感極まった声で感謝を口にした。

松田の代表曲「赤いスイートピー」「渚のバルコニー」などは、松任谷の別名義「呉田軽穂」が作曲を手がけてきた。松田は「宝物です。どの曲も、いただいたときに全部チャレンジングで。でも素晴らしい曲だから本当にありがたいです」と喜びを伝えた。松任谷は「タイトルを見ると、そのときの自分の様子、まわりの様子、聖子さんの様子が浮かんでくる。私のキャリアを表すときに、本当に重要な作品」と語った。