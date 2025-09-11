イスラエルが、またしても他国の領土を攻撃した。

国際法を無視し、中東に戦火を広げることは断じて許されない。

イスラエル軍がカタールの首都ドーハで、イスラム主義組織ハマス幹部らが住む建物を空爆した。ハマス関係者ら６人が死亡した。

ハマスはパレスチナ自治区ガザのイスラム主義組織だが、ドーハに政治部門の拠点を置き、幹部が対外的な活動を行っている。

イスラエルのネタニヤフ首相は攻撃について、エルサレム北部で起きたパレスチナ人による銃乱射事件を受けたものだと主張した。だが、国際法は自衛以外の、他国への武力行使を禁じている。

カタール外務省が「国際法違反は明白で、国民への重大な脅威」と強く非難したのは当然だ。

カタールはガザでの停戦に向けて、イスラエルとハマスの交渉を仲介している。標的とされたハマス幹部は攻撃時、米国のトランプ政権が示した新たな停戦案の内容を協議していたとされる。

イスラエルの最大の後ろ盾である米国が関与する停戦交渉のさなかに、仲介国を攻撃するとは言語道断だ。ネタニヤフ政権は、停戦交渉に取り組むつもりがないことを明確に示したに等しい。

トランプ米大統領は今回の攻撃について、イスラエルから事前に詳しい説明はなかったとして不快感を示した。そうであるならば、イスラエルに厳重抗議し、停戦への圧力を強めるべきだ。

トランプ氏が極端なイスラエル支持の政策を続けていることが、ネタニヤフ氏を増長させているのは否めない。

イスラエルは６月、イランの核関連施設を空爆した。シリアやレバノンにもミサイルなどでの攻撃を繰り返している。中東全域に危機を広げた責任は重い。

ネタニヤフ氏は、ハマスの殲滅（せんめつ）を掲げ、敵対する勢力との戦闘を際限なく続けることで国内の支持をつなぎとめ、政治的な延命を図っていると言わざるを得ない。

イスラエル軍のガザ侵攻は２年近く続いている。ハマスによる越境攻撃が発端とはいえ、無差別攻撃は多くの市民を巻き込み、死者は６万４０００人を超えた。

そればかりかイスラエルはガザへの食料などの搬入を妨げており、国連などは「飢饉（ききん）」が起きていると指摘している。

自衛権の範囲を逸脱し、国際人道法にも反するのは明らかだ。イスラエルと米国は国際社会の懸念をいつまで無視するつもりか。