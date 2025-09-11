自らの対応が不信を招いているのに、一向に非を認めずに市政を混乱させる。

静岡県の田久保真紀・伊東市長の市議会解散の判断は、筋違いだと言わざるを得ない。

田久保氏が「東洋大卒」と学歴を偽ったとされる問題を巡り、伊東市議会は９月定例会の初日に不信任決議を全会一致で可決した。これに対し、田久保氏は辞職・失職を拒否し、議会を解散した。

田久保氏は解散を選んだ理由について、「重要な議会での審議や採決が初日で放棄された」と市議会側を批判し、「市民に信を問うべきだと考えた」と述べた。

田久保氏の主張は、正当性を全く欠いている。市議会が不信任決議を可決したのは、この問題を巡り、田久保氏の対応が著しく誠実さを欠いてきたからだ。

６月初旬に告発文書が市議に届いた後、田久保氏は市議会議長らに「卒業証書」とする書類を提示し、いったん疑惑を否定した。

だが、６月下旬に自らが大学に赴いて除籍であることを確認した。長年、除籍を知らなかったなどの説明は到底理解しがたい。

市議会は百条委員会の報告書で「除籍であったことを知っていて真正でない卒業証書を市幹部らに提示した」と指摘した。偽造有印私文書行使容疑での告発にまで至ったのは深刻な事態である。

議会の解散は、地方自治法で定められた首長の権限ではある。

だが、この規定は、政策で対立した際に、議会構成を変えるために行使することなどを想定したものだ。今回の事例に適用するのは疑問が拭えない。

市議選は１０月中旬に投開票される見通しだ。改選後の市議会で不信任決議案が再び可決されると市長は自動失職し、市長選になる。混乱が長引けば、市の経済基盤である観光産業への打撃も懸念され市民の不信も深まるばかりだ。

議会が首長に不信任を突きつける事例が近年目立っている。兵庫県の斎藤元彦知事は、県が依頼した第三者調査機関から内部告発への対応が違法だと断じられたにもかかわらず、責任逃れに終始し、県政の混乱が続いている。

石破首相も７月の参院選で敗北し、「自らの責任」を口にしながら居座りを続け、５０日間もの政治空白を生じさせてきた。

公職者は、国民や県民、市民らからの信頼を得てこそ、職務が遂行できる。その自覚を欠いたまま居座りを図る事例が相次いでいるのは、民主主義の根幹に関わる、ゆゆしき事態だ。