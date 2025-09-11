政府が策定を目指す初の「人工知能（ＡＩ）基本計画」のたたき台が判明した。

「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」を目標に、技術革新とリスク管理の両立に向けた四つの基本方針を打ち出す。近く開催するＡＩ戦略本部（本部長・石破首相）の初会合で提示後、有識者会議を設置して具体化を進め、年内に閣議決定する方針だ。

日本はＡＩ利用率（昨年）が個人で２割台、企業で５割にとどまるなど、ＡＩ分野での出遅れが目立つ。たたき台は、「今こそＡＩに関する国家戦略構築が不可欠」と唱え、基本方針として〈１〉利活用の加速的推進〈２〉開発力の戦略的強化〈３〉ガバナンス（統治）の主導〈４〉ＡＩ社会に向けた継続的変革――を掲げた。

利活用では、政府機関や地方自治体が率先してＡＩによる業務効率化を進めることや、防衛力強化にＡＩを採り入れる方針を明記した。ＡＩの精度を左右する「質の高いデータ」は「日本の強み」だと指摘し、国内の開発力を強化するとした。

人間とＡＩの「協働」を目指し、「制度や社会の仕組みを継続的に変革」するとも強調した。ＡＩ使用に伴う民事責任のあり方の検討や、著作権侵害などを念頭に置いた「適切な財産の保護と活用」の必要性にも言及した。

ＡＩのリスクとして誤回答や偽情報の拡散、安全保障への影響などを挙げ、ＡＩの信頼性向上のため、権利侵害発生時の国による調査徹底や、国際的な規範作りの主導を掲げた。