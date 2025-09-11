立憲民主党の野田代表が１１日に行う執行部人事では、大幅な刷新を図る見通しだ。

代表代行に近藤昭一・元環境副大臣（６７）、新設する広報担当のポストに渡辺創衆院議員（４７）をそれぞれ充てる方向で調整している。

野田氏は１０日のラジオ日本の番組で、執行部人事を巡り「参院選の総括から出てきた課題をしっかり乗り越えていくための体制にしていきたい」と強調した。

選挙対策委員長には逢坂誠二・前代表代行（６６）を起用する方針だ。近藤、渡辺、逢坂各氏は、野田氏と距離を置く最大グループ「サンクチュアリ」に所属しており、党再建に向け、挙党態勢を構築する狙いがある。

昨年秋の代表選に出馬した吉田晴美衆院議員（５３）の抜てきも取り沙汰されている。同じく当選２回の渡辺氏とともに若手を登用し、刷新感を打ち出すためだ。

立民は７月の参院選で、改選２２議席の維持にとどまった。総括文書の原案では、「勝利することができなかった」と表現したが、党内の反発を踏まえ、「事実上の敗北と言わざるを得ない」と結論づけた。党内では参院選の責任を明確にするため、小川幹事長や大串博志選対委員長の交代を求める声が強まっていた。