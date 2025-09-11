読売テレビは10日、30日の放送をもって終了する朝の生情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分）の最終回を公開生放送とし、初代解説キャスターの辛坊治郎氏（69）と初代MCを務めたフリーアナウンサーの森たけし（65）が出演すると発表した。

辛坊氏は「去年の夏にテレビ完全引退を決めたので、久々の出演です。ほとんど素人に戻ってますから、興奮して不規則発言をしないか心配です。要らんことを口走って炎上するかも知れません。皆さん笑って許してください」とニヤリ。

森アナは「前日まで旅なので、無事にスタジオに行けるか心配なのですが、行けなければ辛坊さんにあいさつしなくて済むし、行けたら暴走オジサンの進化を見られるので、どっちでも良いです」と笑った。

同番組は2010年にスタート。ニュース、スポーツ、芸能などの最新情報や、関西のおすすめスポット、グルメ、最新便利アイテムなどの情報を届けてきた。

同局は最終回の放送について、「当番組にゆかりのあるゲストを招き、番組史上初となるスペシャルな企画も実施予定」としていた。10月以降の同枠の放送内容については、「また改めてお知らせいたします」としている。