ものまね芸人コロッケが、デビュー45周年を迎えている。20日に初日を迎える東京・日本橋浜町の明治座公演「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」では、松平健（71）、久本雅美（67）、檀れい（54）と“4人座長”を務め、豊臣秀吉を演じる。

ものまねレパートリー1000人以上、今年2月に変形性膝関節症のため両膝に人工関節を入れる手術を受けた“ものまね界のレジェンド”に聞いた。【小谷野俊哉】

◇ ◇ ◇

デビューから45年。ものまねの革新を続けてきた。“演芸”だったものまねを“エンタメ”に変えた。倍速のものまね、五木ひろしの“五木ロボット”と、概念を変えて来た。

「まず、似せて面白いじゃなくて、もう全然違うところでやる。なんだったら五木さんが“五木ロボット”のものまねをするとかね。だから30％はものまねで、あとの70％は別の生き物になる。僕は、それでいいと思ったんで。あとは楽しんでいただけるかどうかっていうことですよね。だから、ものまねされる側のよっぽどのファンでない限りは、楽しんでいただけると。熱烈なファンの方は『何やってるの。いやいや、この歌で勇気づけられて頑張れたのに、その大事な歌を何やってるんだ』って。それを考えたら、やっぱり確かにそうだなって。そういう怒ってくれる方がいるから、また面白いんですよね。また逆におかしいですね」

1985年（昭60）にフジテレビ系「ものまね王座決定戦」で“ものまね四天王”としてブレークした。清水アキラとともに審査員だった歌手淡谷のり子さんの怒りを買った。

「僕とアキラさんは、淡谷先生に怒られるために出てるような感じでしたね（笑い）。特にアキラさんは下ネタやるんで嫌われたたんですよ。淡谷先生がアキラさんが出てきた瞬間に『大嫌い』って。この一言で、もう吐き捨てるように言う。あれは死ぬほどウケました。そういうことをやってもいい時代だったっていうのも、あるんじゃないですかね。今じゃ、もうできない。本人がいいのかどうか思う前に、周りが規制しちゃいますもんね」

コンプライアンス（法令順守）の問題で、鉄板ネタだった野口五郎のものまねもできなくなった。

「日テレの『ものまねバトル』で、最後に審査員になる時に“コロッケのコーナー”をもらって、五郎さんのものまねをやろうとした時に『鼻をほじって、食ってっていうのは、もうちょっと』と。テレビで一番ウケてたんですけどね。五郎さんが一番、喜んだと思います。もう、テレビでは、そういうのやらなくなったんですね」

野口五郎のものまねをしながら、鼻をほじくって食べる。

「失礼ですよね。他もあるけど、あれが一番失礼ですよね。それはもう、本当にすいませんと言うしかない。大ヒットした『私鉄沿線』が。鼻くそをほじってる歌になっちゃった。本当に申し訳ない、怒って当たり前じゃないですか。100万枚以上を売り上げた名曲ですから、すいませんと言い続けるしかないですけど、ウケたんで」

岩崎宏美さんの「シンデレラ・ハネムーン」は、一度は本人から“譲られた”。アゴを突き出した顔芸で歌うのが、コロッケの代表作になっている。

「『もうコロッケの歌だ、もう歌いたくない』と。コンサートで歌ってたら、お客さんが笑い始めたので『歌いたくないからコロッケにあげる』って。僕も、ちゃんと歌ってるわけじゃないので、すぐにお返ししたんですけど『私も無理だから絶対に取っておきな』と」

一時期は封印されていた、本家岩崎宏美による「シンデレラ・ハネムーン」は復活した。

「一時は歌ってなくて、ある時から歌い出したんです。なんだろうと思っていたら、先にお客さんに僕の話をするらしいんです。先に僕のことを話すと、お客さんが1回、笑うじゃないですか。これで、すごく笑った後だから『シンデレラハネムーン』をちゃんと歌うと、お客さんもちゃんと聞いてくれるようになったんで、今は歌ってるそうです。先にお客さんを笑わせて、ガス抜きしてからね。本当に申し訳ない、ひどい話ですよね。ただ、本人に受け入れていただくっていうのが一番。僕にとってはありがたい」

（続く）

◆コロッケ 1960年（昭35）3月13日、熊本市生まれ。高校を卒業して上京。80年に日本テレビ系「お笑いスター誕生!!」でデビューして、6週連続勝ち抜き。85年フジテレビ系「ものまね王座決定戦」で大ブレーク。93年日本テレビ系「ものまねバトル」。13年「松尾芸能賞」演劇優秀賞。14年「文化庁長官表彰」。16年「第16回日本芸能大賞」。18年映画「ゆずりは」で、本名の滝川広志で映画初主演。19年「第28回日本映画批評家大賞」特別新人賞。171センチ。血液型B。