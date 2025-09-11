８月の「大樹生命月間ＭＶＰ」が１０日に発表され、ソフトバンクの上沢直之投手（３１）が日本ハム時代の２０２２年５月以来、２度目の受賞を果たした。

８月は４勝負けなし、防御率１・７３と文句なしの成績を残した。会見では「メカニック的に取り組んだことが今はすごくはまっている」と現在の投球への手応えを語るとともに「本当に僕ひとり（の力）で月間ＭＶＰをとったわけではない」と野手陣、救援陣に感謝を示した。

９月にも１勝を挙げ、現在の成績は１１勝６敗、防御率２・８１。昨年、異国の地で投球フォームを崩し、苦しんだ右腕は完全にかつての輝きを取り戻している。そんな右腕の復活の要因となっているのが猜垢魔瓩箸靴討了僂澄

米球界挑戦を経て今季からホークスに加入。慣れない環境に戸惑ってもおかしくないが、加入直後からその能力は発揮されていた。宮崎春季キャンプでは年齢問わず、チームメイトの練習法や調整法の話を聞いて実戦。「とりあえずやってみる」の精神でさまざまな人からヒントを得た。

猜垢魔瓩箸靴討了僂魯掘璽坤鹵罎睚僂錣蕕此その真骨頂が発揮されたのが、フォークボールだった。元々は真っすぐに近い軌道で変化量の少ないフォークを投げていたが、球界でも屈指のフォークを持つ杉山、藤井ら救援陣から握り方や投げ方などを聞き、シーズン中でも改良に取り組んだ。結果的に以前よりもフォークの変化量が増え、質も向上。右腕は「あの時より今の方がフォークがいいかなと思う。つかんだ感覚を無くさないようにしたい」と手応えを口にした。

「いろんな人から話を聞くのは好きなので。どこにヒントが隠れているかわからない」と口にする背番号１０。今後も吸収し続けながら狄寝討領婿座寮瓩里泙泪掘璽坤鷭了まで白星を積み重ね、チームをリーグＶへと導きたいところだ。

