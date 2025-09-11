森保ジャパン再建の切り札はレジェンドの猊帰瓩澄Ｆ本代表は９日（日本時間１０日）、国際親善試合米国戦（米オハイオ州コロンバス）に０―２で完敗を喫した。３バックの左でＤＦ長友佑都（３８＝ＦＣ東京）が先発するなど急造最終ラインが崩壊。守備陣にケガ人が続出している影響だが、それこそ来年の北中米Ｗ杯もベストメンバーがそろう保証はない。そこで元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８＝本紙評論家）は、驚きのテコ入れ策を緊急提言した。

６日（日本時間７日）のメキシコ戦に０―０で引き分け、この日は勝利と内容が求めらつつも、中２日の過密日程を考慮して森保一監督は先発１１人全員を変更した。

大胆なさい配は結果的に実らず、ライバル韓国が２―０で勝利した相手に敗れた。それでも指揮官は「普段から１チームの強化だけでなく、２チーム、３チームを編成しなければＷ杯で勝っていけない。そういったチャレンジを、チームを固めることと並行してやっていきたい」と説明した。

無得点だった攻撃面もさることながら、問題は守備陣だ。３バックを採用した前半は、左から長友、ＤＦ荒木隼人（広島）、ＤＦ関根大輝（スタッド・ランス）が最終ラインに。先制点を奪われた前半３０分、長友は得点者へ寄せ切れなかった。

後半は４バックに変更。サイドバック（ＳＢ）を主戦場とする関根がセンターバック、後半から入ったＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）が、左ＳＢを務めた。テストの意味合いもある起用だったが、ちぐはぐな配置でもろさを露呈して後半に追加点を許してしまった。

守備崩壊は台所事情の苦しさもある。ＤＦ冨安健洋、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）、ＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）らケガ人が続出しており、思うようなメンバーを招集できない状況。しかもメキシコ戦では、ＤＦ板倉滉（アヤックス）まで負傷交代してしまい、この日の出番はなかった。

まだ北中米Ｗ杯までに９か月あるが、重傷者や復帰が長引きそうな選手もおり、主力が復活するとは限らない。このままでは守備に不安を抱えたまま本番を迎えることになりかねない。そこで武田氏が白羽の矢を立てたのが、米ＭＬＳロサンゼルス・ギャラクシーで存在感を発揮する前日本代表主将のＤＦ吉田麻也（３７）だ。

「岡田（武史）さんも川口（能活）を連れて行ったように、麻也を同行させてもいいのではないか」。２０１０年南アフリカＷ杯で当時の岡田監督は川口のリーダーシップを買ってサプライズ招集。１６強躍進に大きく貢献した。吉田もキャプテンシーは折り紙付きで、しかもレベルが急上昇している米国でバリバリの活躍を続けている。ピッチ内外の影響力に期待して吉田の電撃的な代表入りはアリというわけだ。

「欧州でやっている選手が多いから（北中米の環境に）慣れていない。そこは心配しているし、吉田を入れるのもいいんじゃないか。ＭＬＳはカナダ、米国でもやるわけだから、情報だったり、絶対にプラスになる。彼の代表での経験も生かせるはず。勝つためには（現メンバーの）選手が頑張ることが一番だけど、やれることは考えていった方がいいよね」

今回の米国遠征は結果が出ず多くの課題が露呈したが、Ｗ杯開催国のリーグでプレーする吉田の知見は大きなプラスになる。主力として３度のＷ杯で守備面を統率してきた経験からの生きたアドバイスも期待大。レジェンドが救世主となるか。