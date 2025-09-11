肺炎のため４日に死去した大御所演歌歌手・橋幸夫さん（享年８２）の葬儀は、９日の通夜、１０日の告別式と併せて約１３００人が参列した。告別式には悪天候にもかかわらず、多くの中高年ファンが弔問に訪れた。橋さんがよく口にしていた「感謝」のこもった爐別れ会瓩良饌耄△鮗荳爐靴拭

葬儀委員長を務めた所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長が、橋さんの死を公表したのは５日。関係者によると、東京・江戸川区の病院で息を引き取った橋さんはその後、葬儀会場となった文京区の傳通院で安置されていたという。

「傳通院は、橋さんのご両親が眠る菩提寺。橋さんは生前、このお寺を大層気に入っていていて、石田社長に『俺は死んだらこの寺（の墓）に入る。社長もここに墓を買って、一緒に入ろう』と言っていました」

喪主である１８歳年下の妻・真由美さんの願いもあり、葬儀まで線香の火を絶やさないことにした。そこで傳通院に移された橋さんのそばで狄欧困糧岫瓩鬚垢襪海箸砲覆辰燭里蓮¬乾哀襦璽彈勸兼、橋さんの名曲を歌い継ぐ３人組ユニット「二代目橋幸夫ｙＨ２」だ。

「３人は線香を絶やさないよう、ほとんど寝ずに番をしていたようです。ストップウオッチで計ったら、線香の火は消えるまで２０分かかったらしく、仮眠するにも長くはできなかったようです」と関係者。

ｙＨ２の３人は、５日から８日まで夜通し、橋さんのそばにい続けた。そして９日の通夜が終わり、その夜も狎香番瓩鬚靴燭箸いΔら５日間、橋さんと夜を共にしたことになる。

「最後の夜、最年少の徳岡純平は途中で帰りましたが、残る小牧勇太と進公平は、夜中の３時半に交代スタッフが来るまで、番をしてました」（同）

告別式でｙＨ２は出棺前、橋さんと吉永小百合のデュエット曲「いつでも夢を」（１９６２年）を歌い、見送った。最年長の小牧は寝坊グセがたたり今年１月から謹慎していたが、この日が歌手復帰の舞台に。３人が歌い出した途端、降り始めた大粒の雨は、橋さんのうれし涙だったのか。

また、橋さんは生前、石田社長に「死に顔は見せたくない」と語っていたという。橋さん、西郷輝彦さんと共に「御三家」と呼ばれた歌手・舟木一夫も、通夜に参列したが棺の橋さんの顔は見なかったと明かしている。

告別式では弟分の歌手・三田明が弔辞を読み、徳光和夫、清水アキラ、「狩人」の弟・高道と岡元あつこ夫妻らが参列した。