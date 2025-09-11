亀梨和也（３９）が強力な師匠たちを得て、爛ムタク超え瓩鯀世辰討い襪箸いΑ

亀梨は先日、織田裕二主演で来年放送・配信予定のＷＯＷＯＷ連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」に出演することが発表となった。演じるのは槍術にかけて右に出る者のない天才武人で、豹子頭のあだ名でも知られる林冲役だ。撮影は昨年１２月から今夏まで約８か月間行われ、亀梨も「四季を感じながらの撮影でした」と回想していた。長期にわたる過酷な現場だったことがうかがえるが、その間にすっかり主演の織田らに傾倒していたという。

映画関係者は「もちろん俳優としてのたたずまいや演技力はもちろんですが、織田さんはゴルフ好きでも有名で、その知識は『世界陸上』並み。共演する反町隆史さんもゴルフの腕前はプロ級とも言われており、趣味がゴルフの亀梨さんと３人で休憩中は素振りやゴルフ談議で花を咲かすこともあったそうです。亀梨さんは俳優仲間や後輩とゴルフに行くことが多く、木村拓哉さんともよくラウンドするそうです」と語る。

実際、亀梨は２０２３年にファッション誌「ＩｎＲｅｄ」のインタビューでマイブームをゴルフと答え、「コースには、木村（拓哉）君と一緒に行くことが多いです。木村君にそろそろスコアで勝ちたいですね。今年中に１回勝てるチャンスがもしかしたらあるかもしれないので、頑張ります」と、木村に勝つことを目標としていた。

「織田さんと反町さんは俳優業と同じ熱量で趣味に向き合うタイプで、亀梨さんに真剣なアドバイスを送っていたそうです」（同）

芝居でもプライベートでも一流から学びを得ている亀梨。打倒・キムタクを果たせるのか、その挑戦に注目が集まっている。