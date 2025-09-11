シワになりにくくて優秀！【GU】大人の制服にしたい「美シルエットスカート」

忙しい毎日の味方になりそうなのが、気負わずはけてきれい見えが叶いそうな【GU（ジーユー）】の「美シルエットスカート」。シワになりにくい素材で通勤からお出かけまで活躍し、シンプルなのに品よく決まりそうです。大人の “制服スカート” としてワードローブに加えたくなりそうな一枚の魅力と、スタッフさんの着こなしポイントをご紹介するので、ぜひデイリーコーデの参考にしてみて。

美シルエットとラクさを兼ね備えたフレアスカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\2,990（税込）

裾に向かって広がるフレアシルエットが美しいスカート。縦の切り替えラインでシルエットをすっきり見せつつ、ウエストはゴム仕様で快適なはき心地を実感できそう。柔らかそうなカットソー素材を使用、ポケットを備えていて実用的、毎日でも活躍しそうな優秀アイテムです。ブラック、ナチュラル、ダークブラウンという大人が取り入れやすい全3色展開。

ネイビーと好相性！ ナチュラルカラーが映えるきれいめスタイル

「シワになりにくい」「このスカートがお気に入りすぎて全色コンプリートしました」と、スタッフさんもお気に入りのフレアスカート。ナチュラルカラーはネイビーのブラウスを合わせることでクラシカルな雰囲気に。ウエストマークと縦の切り替えデザインが効いて、腰回りがすっきり見えています。ブラウンバッグと黒パンプスでまとめれば、通勤にも休日ランチにも対応できそうな洗練コーデが完成。

ブラウンを効かせて、鮮やかトップスを品よくまとめて

深みのあるダークブラウンのフレアスカートに、鮮やかな赤トップスを合わせて一気に華やかな印象へ。落ち着いた色味がベースにあることで、派手色も大人っぽい仕上がりに。バッグやサンダルもブラウンで揃えると、全体に統一感が出て上品なムードが完成しそうです。

ブラックはデニム × ボーダーで親しみやすい大人コーデに

ブラックのフレアスカートは、ボーダーTとデニムシャツを合わせてカジュアルダウン。シルエットのきれいさがあるからこそ、リラックス感のある着こなしも大人っぽく仕上がっています。足元はシルバーのスニーカーで遊びを効かせ、黒バッグで全体をすっきりまとめれば休日にぴったりのコーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K