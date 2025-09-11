大阪・関西万博（10月13日閉幕 ※9月11日現在・あと32日）で、販売チケットが2000万枚を超えた。



9月5日までの累計で2070万6061枚。すでに8月、当初想定の運営赤字回避ラインに達したが、最終的な販売目標2300万枚の達成は見通せていない。

一日あたりの一般来場者数が初めて20万人を超えた大阪・関西万博〈2025年9月6日 大阪市此花区・夢洲〉

日本館にも長蛇の列…大屋根リング越しに〈2025年9月6日〉

入場チケットは開幕前、約969万枚（旅行会社などへの販売分を除く）だったが、4月13日の開幕からの5か月で、約1100万枚を販売したことになる。

よしもとwaraii miraii館では連日“カラオケ盆踊り”

ハンガリー館には早朝から多くの来場者が並んだ〈2025年9月6日〉

しかし、運営する日本国際博覧会協会は、「収支については、不測の事態の対応があり得るため、黒字になったとは言い切れない」としている。

また9月6日の一般来場者数が22万9837人と、過去最多を更新した。閉幕まで１か月と迫り、駆け込みで来場者が増加している。

9月〜10月の週末を中心に「EXPO Thanks 花火大会」を開催〈2025年9月6日〉

博覧会協会は、会期終盤は入場予約ができなくなる可能性もあるとして、早期の来場を呼び掛けている。

そして、ラスト1か月となる9月13日以降、東西の入場ゲートの開場時間を10分繰り上げて午前8時50分とするほか、西ゲートへの誘導をうながすため、東ゲートから西ゲートへの徒歩ルートを1時間延長（午後1時まで）するなどの対策を取る。

