【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】サッカー日本代表は米国代表に０―２で完敗した。６日のメキシコ戦から中２日で先発を総入れ替え（ターンオーバー）し、前半３０分に失点。後半途中に主力のＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝らを入れて攻勢に出たが、２点目を許した。２６年北中米Ｗ杯での優勝を掲げ、消耗の激しい本大会で主力に頼らない施策としてテストしたＢチームは不発。Ｗ杯開催国との２戦は無得点の１分け１敗で終わり、本番に向けて厳しい現実を突きつけられた。

敗北の瞬間、膝に手をついて疲労感をにじませた選手たちの姿が、森保ジャパンの現状を物語っていた。主力を並べて手応えを得たメキシコ戦から中２日で先発を総入れ替え。サブ組をＷ杯ホスト国の米国に腕試しさせたが完敗し、主力との差が顕在化した。キャプテンマークを巻き、３バックの左で先発したＷ杯４大会経験の３８歳ベテランＤＦ、長友の言葉が厳しい現実を物語っていた。

「Ｗ杯優勝という目標を掲げている以上は全員が同じレベルで戦えないといけない。個人でも個々が上を目指していかないと、やっぱりＷ杯優勝はできないなと改めて痛感させられた。正直、話にならない」

試合前の時点で、先発のうち国際Ａマッチ出場１０試合以下は８人。序盤は経験の少ない選手たちが思い切って持ち味を出す場面もあったが、徐々に相手にペースを握られた。前半３０分にはＤＦ望月が１対１でかわされクロスを上げられると、中央で長友が寄せきれずに先制を許した。長友が「自分の甘さ」と受け止めたこの失点で、チームは自信を失ったかのように失速した。

森保一監督（５７）は長友を前半で代え、後半は本来センターバックのＤＦ瀬古を左サイドバック（ＳＢ）に投入し、３バックから望月も右ＳＢに下げた４バックに変更。しかし主導権は握れず、三笘、鎌田、南野を投入した直後に再びネットを揺らされた。リードを奪って冷静に試合を進めた米国を崩すことはできなかった。

２６年大会に向け「目標は世界一」と掲げ、８大会連続Ｗ杯出場を決めた。決勝まで進めば１か月超の期間で最大８試合を戦う。主にメキシコ戦で先発した主力メンバーだけで戦い抜くには厳しく、そのために、この米国戦ではＢチームの選手たちがテストされた。しかし確実にアピールしたと言えるのは、ファインセーブを連発したＧＫ大迫のみだった。森保監督は「世界レベルのチームと対戦した時に本当に２、３チーム（分の選手層）での戦いができるかという部分の答えが出た」と、理想と現実のギャップを直視した。

本大会まで約９か月。北中米３か国大会の開催国２チームと、アウェーでぶつかり、現在地を知った。長友も「もうメンバー（総入れ替え）とか戦術どうこうではない。まず個で打ち勝っていかないと」と警鐘を鳴らした。１０月には国内で苦手の南米勢パラグアイ、王国ブラジルと対戦。チーム全体の底上げという時間を擁する課題に直面しても、Ｗ杯は刻一刻と迫ってくる。

◆メキシコ戦ＶＴＲ 日本は優勢ながら得点を奪えず、スコアレスドロー。前半はハイプレスが効き、敵陣で球を奪い、速攻を仕掛けた。ＭＦ久保らのシュートはＧＫのセーブやブロックに遭った。後半もＭＦ南野のボレーシュートが枠を外れるなど好機を逃した。終盤、ＦＷ上田を倒した相手が退場して数的優位に立ったが、打開できなかった。全体的に球際の争いで上回り、守備は安定していた。