◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―６ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）

阪神は今回のＤｅＮＡ３連戦までは優勝の余韻に浸ってかまわない。だが、ＣＳ最終ステージ、日本シリーズとまだ大きな山が２つ残っている。気持ちを切り替えるには、敵地に乗り込んで戦う１３日の巨人戦はいいタイミング。今年最後の伝統の一戦で、もう一度、阪神の強さを見せつけておくべきだ。

大舞台ではチャンスで確実に１点を取ることが大切。佐藤輝は本塁打、打点の２冠の可能性が高い素晴らしい成績を残しているが、状況に応じた打撃には、まだ伸びしろがある。１点リードの３回１死二、三塁で空振り三振に倒れた。２ストライク取られるまでは本塁打狙いで、最低でも犠飛。追い込まれてからは内野ゴロでも１点が入るという打撃をするべきだったが、打席に意図が見えなかった。

確かにＣＳで負けても「リーグ優勝」という勲章が消えることはない。だが、見せ場なく惨敗すると球団初の連覇を狙う来季の士気にまで影響する。しっかり準備してリーグ王者らしい戦いを見せないといけない。（掛布 雅之）