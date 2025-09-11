◆パ・リーグ 日本ハム―オリックス（１１日・エスコンフィールド）

オリックス・東松快征投手（２０）が１０日、「モイネロ超え」でのプロ初勝利をイメージした。自身２試合目の先発となる１１日の日本ハム戦（エスコン）に向け、９日のソフトバンク戦（同）でモイネロから７点を奪った相手打線を警戒。「（両リーグで）一番、防御率の低い投手があんな感じだったので『あれ？』みたいな。『関係ないし』と言い聞かせながら挑もう」と、笑顔で「大金星」を見据えた。

８月１２日に出場選手登録を外れて以降、ファームでは先発として調整。「『早く１軍で投げたい』っていう気持ちを持ちながら投げられた」。直近のウエスタン２試合では計１３回で１失点。結果を残し、シーズン最終盤で再びチャンスをつかんだ。

プロ初先発となった７月２７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）の前日は、なかなか眠りにつけなかった。９日には動画サイトで偶然、２分で眠りに落ちるという「米軍式睡眠法」を発見。「手首、足首を動かして『何も考えるな』とつぶやくみたいな。それをやってみます」と、「緊張対策」も万全だ。

チームでは今季、寺西、才木、片山、横山楓、川瀬、入山の６人がプロ初白星を記録。大阪・舞洲で最終調整を済ませ「結果は後からついてくるもの。しっかり自分の投球をして、チームが勝てればいいなっていうくらいの気持ちで挑めたら」と決意した。自然体で着実にアウトを積み重ね、７人目の記念星をつかみ取る。（南部 俊太）