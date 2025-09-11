9・30最終回『す・またん！』、番組初公開生放送決定 初代解説キャスターとMC務めた辛坊治郎＆森たけし出演【コメントあり】
読売テレビは11日、朝の情報番組『す・またん！』（月〜金 前5：10〜 ※関西ローカル）が最終回を迎える30日に公開生放送を行うと発表した。
【写真】『す・またん！』3000回祝福に駆けつけた稲垣吾郎
ニュース・スポーツ・芸能などの最新情報や、関西のおすすめスポット・グルメ・最新便利アイテムなどの情報を送る。読売テレビは1日、今月末をもって終了すると正式に発表していた。
最終回には、初代解説キャスターを務めた辛坊治郎、初代MCを務めた森たけしが出演。さらに、読売テレビ本社1階の10plazaで、番組初となる公開生放送を実施する。番組MCの虎谷温子アナウンサー、立田恭三アナウンサー、佐藤佳奈アナウンサー、気象予報士の達淳一氏が登壇予定。
また、同10plazaでは、22日から番組15年間の歴史を振り返るパネル展示等も行う。
【コメント】
■辛坊治郎
去年の夏にテレビ完全引退を決めたので、久々の出演です。
ほとんど素人に戻ってますから、興奮して不規則発言をしないか心配です。
要らんことを口走って炎上するかも知れません。皆さん笑って許してください。
■森たけし
前日まで旅なので、無事にスタジオに行けるか心配なのですが、行けなければ辛坊さんにあいさつしなくて済むし、行けたら暴走オジサンの進化を見られるので、どっちでも良いです。
