

東武東上線のカーブの途中に設けられた大山駅。学生時代から駅をよく利用していたという市川直樹駅長（撮影：鼠入昌史）

東武東上線大山駅前の商店街は人通りが絶えない。

下板橋駅方面からやってきた東上線は、北にぐっと大きくカーブする。ちょうどそのカーブの途中に設けられているのが、大山駅だ。上り線と下り線が向かい合う相対式ホーム。下り線ホームのいちばん“北”には、この駅でメインとなる南改札口がある。

知名度高い商店街の玄関口

南改札口を出ると、アーケードの架かった「ハッピーロード大山」という商店街。さらに踏切を跨いで駅の東側にも、まっすぐ商店街が続く。こちらは「遊座大山」と名付けられている。

10分も歩けば山手通りとぶつかって、少し先に首都高の板橋ジャンクションや都営地下鉄三田線の板橋区役所前駅がある。

大山駅とその周辺の繁華街は、板橋区内でも指折りだ。毎年10月に開催される板橋区民まつりでも、メインになるのは大山駅周辺。2日間で40万人もの来場者でにぎわうという。

しばしばメディアにも取りあげられる商店街には遠方から訪れる人も後を絶たない。そんな板橋区内きっての名所の玄関口を預かっているのが、東武池袋駅管区の市川直樹大山駅長である。

市川駅長は、板橋区内の高校に通っていたこともあって、学生時代から勝手知ったる大山の町。学校帰りに飲食店やゲームセンターに立ち寄った、馴染みのある町だ。

「だからずっと縁があるんです。沿線にもたくさん同級生が住んでいますよ。下赤塚駅前の葬儀屋が高校野球部の同級生だったりとか。川越へはお墓参りなど、小さな頃からよく東上線にも乗っていました」



大山駅の南口はそのままハッピーロード大山商店街のアーケードに面する（撮影：鼠入昌史）

子どもの頃から東上線

「お小遣いの1000円札を帽子の中に入れて、かぶっていたそうなんです。でも、電車の窓から顔を出したときに帽子と一緒にお小遣いも飛んでっちゃった、とか母から聞きました。いまと比べても東上線沿線がのどかだった時代の話ですね」

1997年9月、子どもの頃から馴染み深かった東武鉄道に入社した市川駅長だったが、最初に配属されたのは野田線（アーバンパークライン）の保線区だった。

近代化による人員配置で1999年に初めて駅の業務に携わる。その場所が、東上線の下赤塚駅だった。大山駅には助役として勤務したことがある。

「大山駅に助役として来て、今度はまた駅長で来させてもらって。勝手知ったるというか、学生時代に通っていた町に。それはもう、愛着というか居心地のよさは感じています」

大山の町の魅力は「人」だと市川駅長は言う。にぎやかな繁華街が広がる町だとは言っても、その営みは地元の人々に根ざしている。

「みんなお互いのことを気にしてくれるみたいな、やさしさは感じますね」



南口の脇にある事務室の一角に駅長の席。「全体が見渡せるからやりやすい」と市川駅長（撮影：鼠入昌史）

学生時代から変わらないもの

学生時代からすれば世代も変わって店も変わってきているが、根っこは変わらないという。

「買物なんかもスーパーもあるけど個人商店の昔ながらの八百屋さんもあって。飲み屋もあるし、服も買えるし、生活すべてがここでそろっちゃう。だから、いまも昼食では馴染みの店を回るんです。『久々だね』なんて言われながら」



こちらは遊座大山商店街。アーケードはなく、都営地下鉄三田線の板橋区役所駅方面に続く（撮影：鼠入昌史）

駅長となったいまでも、大山の町に魅せられている様子の市川駅長。しかし一方で、安全輸送を預かる駅長として、この駅は気を揉むことも多いのだとか。

「ホームが大きくカーブしているうえに、そんなに広くないじゃないですか。さらに駅のすぐ脇に人通りの多い踏切がある。安全にはとにかく気を使う駅ですね」



下り線ホームから下板橋方面を見る。下り線側に南口と東口、上り線側に北口がある（撮影：鼠入昌史）

普通電車しか停まらない

大山駅には普通（各駅停車）しか停車しないが、通過列車を含めれば文字通りひっきりなしに電車が行ったり来たり。ひっきょう、踏切が閉じている時間も長くなる。すると時折、ムリヤリ渡ろうとする人が現れるのだ。危険を察知したホーム上の駅員が、非常停止ボタンを押すことも珍しくない。

「押したことのない係員はいないんじゃないですか。みんなよくできたもので、危ないと思ったらさっと動いて、非常停止したら指令に連絡して安全を確認、速やかに運転を再開する。このあたりの動きはさすがだなあと」

気を揉むのは踏切だけではない。ホームがカーブしているため、電車の車掌からはすべてのトビラが見えない。そのため、下り線のホームには日中も駅員が常駐して安全を確認、車掌にドア閉めなどの合図を送っている。

上り線のホームにも駅員が置かれる朝のラッシュ時は、広くないホームにたくさんのお客が滞留する。ダイヤが数分でも乱れれば、ホームは電車を待つお客であふれかえることになる。

「カーブしているから、停まった電車も少し傾いているんです。だから上り列車の中のお客さまが、ホーム側にどうしても偏っている。そのせいでドアが開けられない、なんてこともあるくらい。昼も夜もお客さまを含めて人の多い町ですから、1日中忙しいですね」

初心者は困惑？複雑な駅の構造

大山駅には駅長が詰める事務室のある南口のほか、下り線ホームの中間あたりに東口、上り線ホームには北口と、3カ所の改札口がある。上下線ホームの間は跨線橋で結ばれているが、初めて訪れたら戸惑う人もいるだろう。



ホームには駅員が終日常駐。カーブしているため、ホームと電車の間が大きく空いている。その注意も怠らず（撮影：鼠入昌史）

大山駅の駅員は、そうしたお客への案内業務もひっきりなし。近くには病院もあるし、文化会館もあるから、まさに一日中気が休まることはなさそうだ。

2024年度1日平均の乗降人員は約4万8683人。市川駅長が大山駅と共に預かるお隣の中板橋駅は約2万7781人だから、大山駅のにぎわいぶりがよくわかる。

「中板橋駅も駅前に商店街があって、その点では大山とよく似ているんですが、静かな住宅街の中、といったところです」



大山駅とはうってかわって静謐（せいひつ）な中板橋駅の南口。下り線ホームに近い小さな駅舎の前は駐輪場（撮影：鼠入昌史）

高架化で駅や商店街はどう変わる？

個性の違う2つの駅を預かる市川駅長。大山駅とて、活気に満ちた商店街を少し離れれば住宅街だ。最近は大きなマンションが建ち、東上線の高架化を含めた再開発も予定されている。

「ずっと縁のある大山ですから、できることならずっとこのまま居させてくれとお願いしたいくらいです（笑）。高架化工事がはじまって、これから町がどうなるのか。見守っていきたいです」



（鼠入 昌史 ： ライター）