「思い込み」に気づき、「思い込み」を減らすために、いま必要なこと

学生をはじめとした若者たち（Z世代）はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第19回をお届けする。

リカレント教育における、障がい者雇用への関心

大学は、産業界との連携をますます求められるようになってきている。その一環として、政府はリカレント教育の推進に力を入れている。企業人が大学で学び直しの機会を得ることは、個々人の人生を豊かにするという意味でも、また、企業の力を向上させるという意味でも、有意義である。

私の勤める神戸大学大学院人間発達環境学研究科は、高度職業人養成プログラムを創設して20年になる。一年間で修士号を得ることのできる一年履修コースである。さまざまな組織で実績のある社会人が、職業経験のなかで生まれてきた問いをもって入学し、密度の高い学びの成果として、修士論文を仕上げる。

私も、その一年履修コースを担当する教員の一人として、毎年、さまざまな関心と背景をもつ社会人と出会ってきた。最近の傾向として感じるのは、「障がい者雇用への関心から学び直しを志す社会人学生が増えている」ということだ。その背景には、「誰一人取り残さない社会」が目指されるなか、労働市場から排除されてきた障がい者の働く権利を保障しようとする機運の高まりがあるのだろう。障がい者雇用促進法に則って、障がい者を雇用する企業のすそ野は広がりつつある。それとともに、雇用した障がい者が企業価値を高める働きをするためには、どのような環境や支援が必要であるかという問いも広く共有されるようになってきていると感じる。

学生たちは修士論文のために多くの先行事例を調査したり、先行研究を読んだりする。そうした学びの過程を経て、障がいのある従業員を大切に扱う組織風土や、企業理念、経営者層の考え方に焦点を当てるようになっていく。障がい者雇用が成功するかどうかは、障がいについての知識や支援のノウハウはもとより、より根本的な企業のあり方、経営のあり方について見直すことが肝心なのだと考えるようになっていくからなのだと思う。

