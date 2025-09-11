NY株式10日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　45470.24（-241.10　-0.53%）
ナスダック　　　21859.58（-19.91　-0.09%）
CME日経平均先物　43810（大証終比：-60　-0.14%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9225.39（-17.14　-0.19%）
独DAX　 23632.95（-85.50　-0.36%）
仏CAC40　 7761.32（+11.93　+0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.531（-0.027）
10年債　 　4.030（-0.057）
30年債　 　4.676（-0.055）
期待インフレ率　 　2.360（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.652（-0.007）
英　国　　4.633（+0.010）
カナダ　　3.166（-0.063）
豪　州　　4.271（+0.007）
日　本　　1.564（-0.003）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.76（+1.13　+1.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3684.30（+2.10　+0.06%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113533.38（+2015.55　+1.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1672万8008（+296971　+1.81%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ