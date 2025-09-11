ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２４１ドル安 シカゴ日経平均先物は４万３８１０円
NY株式10日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 45470.24（-241.10 -0.53%）
ナスダック 21859.58（-19.91 -0.09%）
CME日経平均先物 43810（大証終比：-60 -0.14%）
欧州株式10日終値
英FT100 9225.39（-17.14 -0.19%）
独DAX 23632.95（-85.50 -0.36%）
仏CAC40 7761.32（+11.93 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.531（-0.027）
10年債 4.030（-0.057）
30年債 4.676（-0.055）
期待インフレ率 2.360（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.652（-0.007）
英 国 4.633（+0.010）
カナダ 3.166（-0.063）
豪 州 4.271（+0.007）
日 本 1.564（-0.003）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.76（+1.13 +1.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3684.30（+2.10 +0.06%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113533.38（+2015.55 +1.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1672万8008（+296971 +1.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
