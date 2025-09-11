10月1日より中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト枠で放送がスタートする、前田公輝と水沢林太郎のW主演ドラマ『おいしい離婚届けます』の追加キャストとして、村重杏奈、入山法子、竹財輝之助の出演が発表された。

本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初と探偵・伊勢谷海。法的に結ばれることが叶わない彼らは、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負う。戦うは、好感度の裏で後輩女子アナを次々と襲う“下劣な有名司会者”、同性の恋人を裏切り、なぜが異性との結婚を選んだ“気まぐれ女”など曲者ばかり。そしてついには、“死者からの離婚依頼”が。2人が導く「おいしい離婚」とは。

クセ者で頭脳明晰な離婚弁護士・音喜多初を前田、初と同棲中で人懐っこく愛されキャラの探偵・伊勢谷海を水沢がそれぞれ演じる。また、初と海の前に突如現れた謎の少女・杏奈役で増田梨沙が出演する。

本作が地上波連続ドラマ初レギュラーキャストとなる村重が演じるのは、音喜多法律事務所の事務員（パラリーガル）。冷静沈着、人見知りの音喜多初（前田公輝）をサポートし、明るく社交的な性格で、依頼人に対して親身に接する。

入山が演じるのは、初・海に大きく関わることになるキーパーソン・尾張楓。楓のある想いから、2人の生活は予想だにしない方向へと進んでいく。

竹財が演じるのは、尾張楓の夫・尾張佑。初と同じ弁護士会に所属する敏腕弁護士。自ら事務所を構え、主に大企業の顧問弁護を担当している。

【コメント】●村重杏奈（青野梓役）む、む、村重が連ドラですか！？またまた新しい世界に飛び込んじゃいました！！村重にしては珍しく不安でいっぱいだったんですが現場が明るすぎて楽し過ぎて今でも忘れられないです！青野のキャラクターがあまりにも村重すぎてこれただの村重じゃん！ってなるかもしれませんがご安心を！！ しっかりスンとした顔もできます！視聴率80%とりたいです！よろしくお願いします！

●入山法子（尾張楓役）血がつながっていなくても家族のように思える人もいれば、血はつながっているのに思い合えない人もいます。いろんな人間関係や家族の形があると思いますが、「これは違う」「これはダメ」と決めつけるのではなく、それぞれを一つの関係として温かいメッセージを届けられるドラマになっていると思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

●竹財輝之助（尾張佑役）「リーガルもの」と聞くと難しそうに思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。主演の二人の可愛らしさや関係性のよさが光っていて、扱っているテーマ以上にとても見やすい作品になっています。また、誰の身近にも起こり得る問題を題材にしていて、共感できる部分が多く、それを柔らかく、ほっこりと描かれていて、温かいホームドラマのような仕上がりになっていると思いますので、ぜひ気軽に楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）