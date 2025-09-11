村重杏奈、連ドラ初レギュラー出演「新しい世界に飛び込んじゃいました!!」 『おいしい離婚届けます』でパラリーガル役【コメント全文】
俳優の前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ『おいしい離婚届けます』（10月1日スタート、毎週水曜 深0：24）の追加メインキャストが11日、発表された。村重杏奈、入山法子、竹財輝之助が出演する。
【写真】入山法子&竹財輝之助も出演！追加レギュラーキャスト陣
本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマと。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初（前田）と探偵・伊勢谷海（水沢）が、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負う。
村重は、音喜多法律事務所の事務員（パラリーガル）・青野梓を演じる。冷静沈着、人見知りの初をサポートし、明るく社交的な性格で、依頼人に対して親身に接する。本作が、地上波連続ドラマ初レギュラーキャストとなる村重は、元HKT48・NMB48メンバーとして活躍し、卒業後はタレント、モデル、YouTuber、俳優として多彩な活動を展開している。バラエティー番組では持ち前の明るさとユーモアで人気を集め、YouTubeチャンネル『たのシゲch』では登録者数15万人を突破。2025年には映画『悪鬼のウイルス』で初主演を果たし、俳優としても注目を浴びている。
入山は、初・海に大きく関わることになるキーパーソン・尾張楓を演じる。NHK連続テレビ小説『エール』『虎に翼』、ドラマ『ライオンの隠れ家』など多彩な作品に出演している入山が熱演。楓のある想いから、2人の生活は予想しない方向へと進んでいく。
竹財は、尾張楓の夫・尾張佑を演じる。ドラマ初出演『仮面ライダー剣』で注目を集め、主演作『ポルノグラファー』で話題となり、その後『鎌倉殿の13人』『夫の家庭を壊すまで』『夫よ、死んでくれないか』などの話題作にも出演。多彩な役柄を演じ、幅広く活躍している。佑は、初と同じ弁護士会に所属する敏腕弁護士。自ら事務所を構え、主に大企業の顧問弁護を担当している。
【コメント全文】
■村重杏奈（青野梓役）
む、む、村重が連ドラですか!?またまた新しい世界に飛び込んじゃいました!!村重にしては珍しく不安でいっぱいだったんですが現場が明るすぎて楽し過ぎて今でも忘れられないです！
青野のキャラクターがあまりにも村重すぎてこれただの村重じゃん！ってなるかもしれませんがご安心を!!しっかりスンとした顔もできます！視聴率80%とりたいです！よろしくお願いします！
■入山法子（尾張楓役）
血がつながっていなくても家族のように思える人もいれば、血はつながっているのに思い合えない人もいます。いろんな人間関係や家族の形があると思いますが、「これは違う」「これはダメ」と決めつけるのではなく、それぞれをひとつの関係として温かいメッセージを届けられるドラマになっていると思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです。
■竹財輝之助（尾張佑役）
「リーガルもの」と聞くと難しそうに思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。主演の2人のかわいらしさや関係性のよさが光っていて、扱っているテーマ以上にとても見やすい作品になっています。
また、誰の身近にも起こり得る問題を題材にしていて、共感できる部分が多く、それを柔らかく、ほっこりと描かれていて、温かいホームドラマのような仕上がりになっていると思いますので、ぜひ気軽に楽しんでいただけたらうれしいです。
