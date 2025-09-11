藤井風の「Hachiko」急上昇ランキング1位 TOP10内に2作 3位は映画『国宝』主題歌【オリコンランキング】
藤井風の「Hachiko」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率73.6%を記録。1位を獲得した。
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
本作は同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した最新アルバム『Prema』のリード曲。ソロアーティスト今年度最高初週売上19.2万枚を記録したほか、デジタルアルバム、合算アルバムでも1位を獲得し「週間音楽ランキング」3冠を達成した。
8月31日、9月7日にテレビ朝日系で放送された『EIGHT-JAM』へ出演したほか、アルバム『Prema』の発売日である9月5日に出演したテレビ朝日系『MUSIC STATION』で本作を歌唱するなど露出が続いた。
また、6位には「Love Like This」がランクインし、藤井風の作品がTOP10に2作ランクインとなった。
このほか3位には、映画『国宝』の主題歌となっている原摩利彦,井口理の「Luminance」が上昇率67.2%でランクイン。8月30日に映画『国宝』のヒットを記念して、本編映像を使用した主題歌「Luminance」のミュージックビデオがソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間：2025年9月1日〜7日）＞
