なにわ男子、自身通算9作目の合算シングル1位【オリコンランキング】
男性7人組グループ・なにわ男子の最新シングル「アシンメトリー / Black Nightmare」が、週間34万9592PTを記録し、9月11日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算9作目となる合算シングル1位を獲得した。
【ライブ写真】シールドが降り…迫力溢れるパフォーマンスを見せるなにわ男子
週間ポイントの内訳、CD：34万8476PT／ストリーミング:1116PT／デジタルシングル（単曲）：−／デジタルシングル（バンドル）：−。本作は同日付「オリコン週間シングルランキング」で、初週34.8万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも1位に。オリコン週間音楽ランキング【※】では「週間シングルランキング」、「週間合算シングルランキング」の2冠となった。
本作の週間ポイントは、前回1位を獲得した「Doki it」の週間33万5101PTを上回る34万9592PTを記録しており、これで30万ポイント超え作品数も通算9作目となった。
そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、5人組ガールグループ・ILLITの新曲「時よ止まれ」が2位にランクイン。本作は、同日付「週間シングルランキング」でも2位に初登場しており、CD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも2位となった。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間:2025年9月1日〜7日）＞
