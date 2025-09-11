ポルノグラフィティ25周年記念ライブ映像作品、ミュージックDVD・BDランキングで1位【オリコンランキング】
ポルノグラフィティの最新音楽映像作品『因島・横浜ロマンスポルノ’24 〜解放区〜』が、11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」における音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」において、合計売上：1.2万枚（DVD：0.3万枚、BD：0.9万枚）を記録。自身通算3作目の1位を獲得した。
【写真】爽やかな雰囲気をまとうポルノグラフィティ新アーティスト写真
本作は、ポルノグラフィティが昨年9月にメジャーデビュー25周年を記念して開催した同名野外ライブから、9月1日の広島・因島運動公園、8日の神奈川・横浜スタジアム公演の模様が収められている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間：2025年9月1日〜7日）＞
