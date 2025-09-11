藤井風、オリコン週間音楽ランキングで3冠 すべてソロアーティスト今年度最高を記録【オリコンランキング】
藤井風の最新アルバム『Prema』（プレマ）が、週間20万3058PTを記録し、9月11日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算2作目の1位獲得となった。
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
週間ポイントの内訳は、CD：19万1767PT／ストリーミング：4298PT／デジタルアルバム：6993PT。週間ポイント20万3058PTは、『LOVE ALL SERVE ALL』の週間15万9208PTを超え、自己最高を記録。また、2025年6月2日付のJIN『Echo』の週間15万6505PTを超え、ソロアーティスト今年度最高週間ポイント【※1】となった。
本作は、CD売上枚数のポイントが大きくけん引しつつ、ダウンロードやストリーミングのポイントを積み上げ、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※2】「週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」、「週間合算アルバムランキング」の3冠を獲得。3ランキング全てで、ソロアーティスト今年度最高を記録した【※3】。
【※1】今年度は「2024/12/23付」よりスタート
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、
ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【※3】同日付「週間アルバムランキング」では初週売上19.2万枚、「週間デジタルアルバムランキング」では初週0.7万DLでソロアーティスト今年度最高を記録している。
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間:2025年9月1日〜7日）＞
