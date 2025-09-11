目黒蓮主演『トリリオンゲーム』、DVD・BDランキングで1位【オリコンランキング】
Snow Man・目黒蓮が主演の『劇場版『トリリオンゲーム』DVD』が、11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で初週売上1.1万枚、『〜豪華版Blu−ray』が初週売上1.7万枚を記録し、「週間DVDランキング」と「週間Blu-ray Discランキング」ともに初登場1位を獲得した。
【別カット】佐野勇斗の直筆巻物で副音声上映をアピール
2023年夏にTBSで放送された目黒主演の連続ドラマを映画化。2025年2月14日に公開された。資金も会社も大きくなってスケールアップしたハル（目黒）とガク（佐野勇斗）の最強バディが“世界一のカジノ王”に挑む姿を、原作・稲垣理一郎氏監修のもと完全オリジナルストーリーで描いた予測不能なノンストップエンターテインメントとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間：2025年9月1日〜7日）＞
