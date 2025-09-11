Snow Man、「SERIOUS」が自身11作目の100万ポイント達成 「ミリオンポイント達成作品数」記録は歴代1位タイに【オリコンランキング】
9人組グループ・Snow Manが7月にリリースしたシングル「SERIOUS」が、9月11日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算11作目のミリオンポイントを達成。アーティスト別の「合算シングルミリオンポイント達成作品数」記録は、Official髭男dism、YOASOBIと並ぶ歴代1位タイとなった【※1】。
【動画】個性豊かすぎ！遊び心感じる「カリスマックス」 Dance Practice映像
本作「SERIOUS」は、7月23日にCD作品が発売。8月4日付「オリコン週間合算シングルランキング」で、今年度最高週間ポイントの88万3927PTを記録し、1位を獲得。8月1日にはデジタル配信も開始され、TOP50圏内をキープしつつ、最新9月15日付で週間9018PTを記録し、累積ポイントを100万5980PTとした。累積ポイントの内訳は、CD：93万4848PT／ストリーミング：6万1422PT／デジタルシングル（単曲）：8082PT／デジタルシングル（バンドル）： 1628PT。
Snow Manは2020年11月9日付で「KISSIN’ MY LIPS / Stories」が自身初のミリオンポイントを突破。今作『SERIOUS』の達成で、CDをリリースしたシングル作品すべてがミリオンポイント達成となった【※2】【※3】。
【※2】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain / D.D.」は別名義作品
【※3】Snow Manが週間合算シングルミリオンポイントを達成した作品 ※達成順／「KISSIN’ MY LIPS / Stories」「Grandeur」「HELLO HELLO」「ブラザービート」「オレンジkiss」「タペストリー / W」「Dangerholic」「Secret Touch」「LOVE TRIGGER / We’ll go together」「BREAKOUT / 君は僕のもの」「SERIOUS」
【※1】アーティスト別 合算シングルミリオンポイント（100万PT）達成作品数TOP10（2025年9月15日付現在）／1位：11作 Official髭男dism 「Pretender」（1作目）、「ノーダウト」（10作目）、「Stand By You EP」（11作目）ほか、YOASOBI「夜に駆ける」（1作目）、「あの夢をなぞって」（10作目）、「勇者」（11作目）ほか、Snow Man「KISSIN’ MY LIPS / Stories」（1作目）、「BREAKOUT / 君は僕のもの」（10作目）、「SERIOUS」（11作目）ほか、4位：9作 Mrs. GREEN APPLE「青と夏 （点描の唄 （feat. 井上苑子））」（1作目）、「ライラック」（8作目）、「Magic」（9作目）ほか、back number「水平線」（1作目）、「アイラブユー」（8作目）、「怪盗」（9作目）ほか、6位：7作 あいみょん「マリーゴールド」（1作目）、「愛を伝えたいだとか」（6作目）、「今夜このまま」（7作目）ほか、米津玄師「馬と鹿」（1作目）、「M八七」（6作目）、「Plazma / BOW AND ARROW」（7作目）ほか、Ado「うっせぇわ」（1作目）、「ギラギラ」（6作目）、「逆光」 （ウタ from ONE PIECE FILM RED）（7作目）ほか、9位：6作 乃木坂46「Sing Out!」（1作目）、「ごめんねFingers crossed」（5作目）、「ここにはないもの」（6作目）ほか、10位：5作 優里「ドライフラワー」（1作目）、「レオ」（4作目）、「ビリミリオン」（5作目）ほか、Vaundy「怪獣の花唄」（1作目）、「napori」（4作目）、「裸の勇者」（5作目）ほか
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間:2025年9月1日〜7日）＞
