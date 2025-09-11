ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２６０ドル安 ナスダックは前日付近に伸び悩む
NY株式10日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 45450.42（-260.92 -0.57%）
ナスダック 21898.50（+19.01 +0.09%）
CME日経平均先物 43830（大証終比：-40 -0.09%）
欧州株式10日終値
英FT100 9225.39（-17.14 -0.19%）
独DAX 23632.95（-85.50 -0.36%）
仏CAC40 7761.32（+11.93 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.525（-0.033）
10年債 4.028（-0.059）
30年債 4.676（-0.055）
期待インフレ率 2.360（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.652（-0.007）
英 国 4.633（+0.010）
カナダ 3.162（-0.067）
豪 州 4.271（+0.007）
日 本 1.564（-0.003）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.80（+1.17 +1.87%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3686.80（+4.60 +0.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113765.50（+2247.67 +2.02%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1675万8796（+331104 +2.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
