ＮＹ時間の終盤に入ってユーロ円は１７２円台半ばでの推移となっている。この日の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は前月比で予想外の低下となり、ＦＲＢの利下げ期待を正当化する内容となった。しかし、ドル円の下げは一時的で、直ぐに買い戻しを強めたことから、ユーロ円も１７２．９０円付近に上昇したものの、その後は伸び悩んでいる。本日の２１日線が１７２．２５円付近に来ており、目先の下値サポート水準として意識される。



ユーロに関しては明日のＥＣＢ理事会が最注目となるが、今回は据え置きが確実視されている。一部からはラガルド総裁が利下げサイクル終了を宣言するのではとの期待も出ているが、アナリストからは１２月利下げの可能性を排除すべきではないとの見解も出ている。



前提条件としては、労働市場の軟化が予想以上に深刻化し、エネルギー価格下落やユーロの一段高を背景にインフレが目標を大きく下回る場合は追加利下げはあり得るという。



同アナリストは１２月で最後の利下げに踏み切る確率を６０％と見ており、その場合の最終的な中銀預金金利は１．７５％になると予想している。



EUR/JPY 172.49 USD/JPY 147.30 EUR/USD 1.1710



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト