【ZARAの秋カラー】が可愛い！ 夏コーデにも合いそう♡「おすすめバッグ」

厳しい残暑が続くものの、そろそろ着こなしに秋らしさを取り入れていきたいところ。それなら、一点投入で秋ムードをアップできる【ZARA（ザラ）】のバッグがおすすめ。イエローカラーのショルダーバッグやブラウンカラーのショルダートートなど、今から使えて季節も先取りできるバッグが登場します。

夏→秋のシフトコーデに活躍しそうなイエローバッグ

【ZARA】「レザーショルダーバッグ」＜マスタードイエロー＞ \8,590（税込）

トレンドカラーのバターイエローに、くすみ感をプラスした色味が魅力。明るすぎず暗すぎない絶妙な発色で、夏コーデと相性がいいだけじゃなく、秋コーデにもすんなりなじみそう。細長い形状のコンパクトサイズが、スタイリッシュな雰囲気を演出。3室構造になっているため、小物も整理しやすそうです。

夏コーデにも合わせやすそうなボルドーバッグ

【ZARA】「ステッチミニシティバッグ」＜ボルドー＞ \5,990（税込）

熟成したワインのように濃厚なボルドーカラー。夏の淡色コーデに合わせると、ボルドーカラーの深みが際立ち一気に垢抜けた印象に。取り外し可能なショルダーストラップ付き、ジッパー付き取り外し可能なインナーポーチ付きなのも嬉しいポイント。

甘辛ミックススタイルを楽しめるダークグリーンバッグ

【ZARA】「編み込みデザイン ハンドバッグ」＜グリーン＞ \8,590（税込）

ロマンチックムードが高まる今シーズン。ワンピやスカートコーデにピリッとスパイスを与えて、甘辛ミックススタイルを楽しめるダークグリーンカラーのバッグ。繊細な編み込みデザインが洗練された印象も与え、大人コーデの格上げもサポート。

プラスワンでコーデを格上げできそうなブラウンバッグ

【ZARA】「フリンジショッパー」＜ダークゴールデンブラウン＞ \5,290（税込・セール価格）

昨シーズンからトレンド継続中のブラウン。上品な光沢感のあるレザー調素材がリュクスなムードを醸し出すこちらのバッグは、プラスワンでコーデを格上げできそう。フリンジと両サイドのレースアップ、メタルと編み込みのハンドルが目を引く、デザイン性の高さも魅力です。A4サイズが入る大きさで収納力も◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i