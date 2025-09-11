◆米大リーグ ドジャース７―２ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に右前適時打で追加点を叩き出し、１安打１打点でチームの大勝に貢献した。

痛烈な打球は止めることも不可能だった。４―０の５回１死二塁。大谷は右腕マルケスのナックルカーブを振り抜いた。打球速度１０５・８マイル（約１７０・３キロ）の一打に、一塁・トグリアもバウンドを合わせられない。４戦連続安打となる右前適時打で、追加点を叩き出した。

１点リードの３回２死では四球を選び、１５試合連続出塁。９８四球とし自己最多をさらに更新した。続くベッツの２球目に二盗成功。出場２６試合ぶりの１８盗塁目で揺さぶり、ベッツの２ランでＭＬＢトップを独走する１２９得点目を記録した。

前日に右脇腹痛から復帰したマンシーに続き、この日は右手打撲のスミスが６日ぶりに出場。４番として２回先頭で左翼線二塁打を放ち、先制のホームを踏んだ。ロバーツ監督は「ウィル（スミス）が打線に加わることで選手たちを本来の打順に置けるようになる」と目を細めた。さらに右足首痛のエドマンも１０日（同１１日）に先発で復帰予定だ。ベッツは「マンシーを含む中軸や下位打線こそがチームを動かしている。俺たち（上位打線）も仕事をしているけど、実際には彼らが相手を苦しめるんだ」と手応えを隠さなかった。２戦連続ノーアーチで、本塁打王争いではリーグ最速５０号のシュワバー（フィリーズ）に２本差とされたが、主力の相次ぐ復帰は、大谷への厳しいマーク分散にもつながり、確実に追い風になる。

３連勝で同地区２位のパドレスとは２ゲーム差に拡大。１０日（同１１日）は今年ラストの「大谷ボブルヘッドデー」。ド軍移籍後は５試合で打率３割８分１厘、４本塁打と打ちまくっているイベント日だ。「その日に打てるというのは本当に特別なこと」という背番号１７のラストスパートも、一気に加速する。（中村 晃大）

◆大谷のボブルヘッドデー（現地時間）

▽２４年５月１６日（レッズ戦） ドジャース移籍後初開催。２打数無安打１四球１盗塁。

▽２４年８月２８日（オリオールズ戦） デコピンが始球式。先頭打者弾を含む２安打２盗塁で「４２―４２」。

▽２５年４月２日（ブレーブス戦） ９回に自身２本目のサヨナラ弾。３安打で開幕８連勝に貢献。

▽２５年５月１５日（アスレチックス戦） ３回に１４号３ラン、４回に１５号２ランと２打席連発。イベント日“３戦連発”で６打点。

▽２５年８月２７日（レッズ戦） 投手として５回２安打１失点９Ｋで２３年９月の右肘手術を経て７４９日ぶり白星。打では１安打。