気象台は、午前2時35分に、大雨警報（浸水害）を多治見市、土岐市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・多治見市、土岐市に発表 11日02:35時点

美濃地方では、11日朝まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■多治見市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

11日明け方にかけて警戒

3時間最大雨量 35mm



■中津川市

□大雨警報

・土砂災害

11日朝にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm





□洪水警報11日明け方にかけて警戒■瑞浪市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■恵那市□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒3時間最大雨量 70mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■土岐市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 25mm■八百津町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■白川町□大雨警報・土砂災害11日朝にかけて警戒□洪水警報11日明け方にかけて警戒