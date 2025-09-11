TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前2時35分に、大雨警報（浸水害）を多治見市、土岐市に発表しました。

美濃地方では、11日朝まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■多治見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　35mm

■中津川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■瑞浪市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■恵那市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■土岐市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

■八百津町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■白川町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒