【大雨警報】岐阜県・多治見市、土岐市に発表 11日02:35時点
気象台は、午前2時35分に、大雨警報（浸水害）を多治見市、土岐市に発表しました。
美濃地方では、11日朝まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■多治見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 35mm
■中津川市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
11日明け方にかけて警戒
■瑞浪市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■恵那市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
11日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■土岐市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
11日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
■八百津町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒
■白川町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
□洪水警報
11日明け方にかけて警戒