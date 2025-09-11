ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１８５ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間13:17）（日本時間02:17）
ダウ平均 45525.56（-185.78 -0.41%）
ナスダック 21941.88（+62.39 +0.29%）
CME日経平均先物 43820（大証終比：-50 -0.11%）
欧州株式10日終値
英FT100 9225.39（-17.14 -0.19%）
独DAX 23632.95（-85.50 -0.36%）
仏CAC40 7761.32（+11.93 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.529（-0.029）
10年債 4.028（-0.059）
30年債 4.676（-0.055）
期待インフレ率 2.358（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.652（-0.007）
英 国 4.633（+0.010）
カナダ 3.160（-0.069）
豪 州 4.271（+0.007）
日 本 1.564（-0.003）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.86（+1.23 +1.96%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3681.60（-0.60 -0.02%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114060.00（+2542.17 +2.28%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1680万2179（+374487 +2.28%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
