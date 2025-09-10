ひんやり、ふるふるおやつの人気高し！8月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

暑さを癒やすひんやりスイーツに夢中！「スイーツ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年8月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ 冷やして食べる簡単おやつの記事が特に注目されていました。

つくれぽ1,300件超の殿堂入りレシピ「バナナパウンドケーキ」が5位にランクイン。ホットケーキミックスを使うから手軽に準備ができ、実際に作った人からも「簡単でおいしい」と絶賛の声が多く寄せられている人気の一品です。



第4位：ひんやり、とろとろ「コーヒーゼリー」

とろとろ食感がクセになる、コーヒーゼリーのレシピが4位に登場。お好みの濃さに淹れたコーヒーで作るゼリーは、ほろ苦くてすっきりとした味わいが楽しめます。手軽にできるご褒美スイーツとしていかがでしょうか？



第3位：ペットボトルコーヒーで絶品「アイスカフェオレ」

まだまだ暑さが残るこの時期にぴったりな、冷たいアイスカフェオレのレシピ。市販のペットボトルコーヒーと牛乳で簡単に作れて、時間が経っても味が薄まらない工夫も嬉しいポイント。暑い日のおやつタイムにどうぞ。



第2位：片栗粉でかんたん◎火を使わないおやつ

電子レンジやトースターだけで作れる、「片栗粉おやつ」レシピが2位にランクイン。ふるふるのわらび餅や、サクッと焼けるたまごボーロなど、意外性と手軽さが魅力。火を使わないから、気負わず作れるラインナップです。



第1位：焼くまで10分！簡単チーズケーキ

2025年8月のスイーツ記事で1位に輝いたのは、下準備10分で焼けるチーズケーキのレシピでした。シンプルなベイクドタイプから、ホワイトチョコやラズベリー入りのアレンジ、生クリーム入りでリッチな味わいのものまで、バリエーション豊かにご紹介しています。







クックパッドニュースでは他にも多くのスイーツの記事をお届けしています。