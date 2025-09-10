発酵食×キャベツが激ウマ！人気ユーザー″悠美姉″さんのキャベツ一玉使い切りレシピ

NHKの料理対決番組に、人気クックパッドユーザーが出場！

9月10日に放送されたNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に、クックパッドから人気ユーザーさん3名が出場。

「キャベツ1玉使い切り！メイン・副菜・デザートアイデア満点レシピ」のテーマでオリジナルレシピを考案し、料理対決を行いました。

能登の魅力を発信しつづける発酵食レシピの達人

番組に出演したクックパッドの人気ユーザー悠美姉（ゆみねぇ）さんこと柿島さんは、能登半島で暮らし、旬の野菜や魚を取り入れた料理を楽しむ3児のお母さんです。

地元・能登の「いしる」や麹調味料など発酵食を愛し、その魅力をレシピに乗せて発信しています。

そんな悠美姉さんが番組で調理したおすすめのキャベツレシピ3品をご紹介します。





1. 発酵でまろやかに！「梅塩麹の夏サラダ トビウオ添え」

塩麹でもみ込んだキャベツに、大葉と白ごまを加えて香りと食感をプラス。トッピングには、麹で下味をつけたトビウオを香ばしく焼き上げています。仕上げは塩麹と梅干しを合わせたドレッシング。しっとりシャキシャキのキャベツに魚の旨みが重なり、奥行きのある味わいに仕上がります。







2. 能登の旨みを凝縮！「いしると麹のキャベツチキンカレー」





キャベツ・玉ねぎ・にんじんを細かくして炒め、カレー麹と能登の魚醤「いしる」を加えたチキンカレー。キャベツの甘みを引き立て、深いコクをプラスしてくれます。さらに「いしる」をホワイトソースにも使い、味変も楽しめる工夫が。能登らしい発酵の知恵が光る一品です。























3. 発酵×甘みの新発想！「どぶろくキャベツムース」





キャベツの芯を濃い塩水でゆで、甘みを引き出してからムースに。どぶろくの風味と合わせることで、発酵のまろやかさとキャベツの自然な甘みを同時に楽しめるデザートに仕上がります。伝統と遊び心が融合した意外性のある和スイーツです。









悠美姉さんの発酵食と能登の食材を活かしたレシピ。ぜひ、みなさんも実際に作ってみてくださいね！

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！

今回のテーマは「キャベツ」

今回は特別編。クックパッドの人気ユーザー3名が自分の得意分野を活かして対決！テーマは「キャベツ一個を使い切り！メイン、副菜、デザート」。





子ども向けのプログラミング教室を主宰する元SE、６人の子どものお母さん、能登の発酵マイスターという個性的な3名が一か月かけてオリジナルレシピを考案。時間をかけずに極上の料理を作り上げる3名はどんなキャベツ料理を作るのか？

家庭で簡単にマネできる技がたくさん。最後まで使い切れず冷蔵庫でダメにしがちなキャベツを有効活用しませんか？

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」



テーマ：キャベツ１玉使い切り！メイン・副菜・デザート アイデア満点レシピ



放送日：2025年9月10日(水)19:57〜/ 再放送：2025年9月15日(月)23:50〜



審査員：タサン志麻、谷昇



ゲスト：佐々木希



出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、濱田マリ



番組ホームページはこちら